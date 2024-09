Incidente a Occhiobello: morto il 22enne Filippo Pregnolato. L’auto uscita di strada

Occhiobello (Rovigo), 31 agosto 2024 – Una terribile tragedia che ha sconvolto tutti in paese: Filippo Pregnolato, di 22 anni, ha perso la vita in un incidente stradale. Commozione e incredulità, a distanza di neanche una settimana da quando a perdere la vita è stato Giancarlo Baruffaldi, deceduto anche lui in un incidente a Pomposa (Ferrara).

L’incidente e il decesso del giovane

Questa mattina, poco prima delle 7 lungo la via Pepoli a Santa Maria Maddalena, la Fiat 500 guidata dal 22enne è uscita di strada autonomamente finendo nel vicino fossato: le cause non sono ancora chiare. È partita subito la segnalazione fatta da un passante. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno provveduto a recuperare l’auto e a estrarre il corpo senza vita del giovane, deceduto sul colpo. In loco anche i carabinieri per i necessari rilievi per determinare le cause dell'incidente. La ricostruzione di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento.

Chi era Filippo Pregnolato

Pregnolato, 22enne residente a Santa Maria Maddalena, lavorava da anni con il papà Evaristo all’Ittica Rosolina sulla via Eridania. Lascia la mamma Antonella Ravagnani. Filippo era un ragazzo attivissimo sul territorio, presente a diversi eventi organizzati in paese e sempre disponibile per il volontariato. La sua passione per il calcio era strettamente legata anche a quella per la Spal, per la quale era un grande tifoso, seguendo tutte le partite casalinghe e qualche trasferta.

Il ricordo de La Vittoriosa

Alcuni anni fa, Pregnolato è stato capitano e attaccante degli juniores provinciali de La Vittoriosa. La società locale lo ricorda con grande commozione e in segno di lutto ha sospeso tutte le attività calcistiche in programma questo fine settimana. Inoltre, alla ripresa chiederà formalmente alla Figc provinciale di effettuare un minuto di silenzio in suo ricordo.

La sindaca: “Siamo sgomenti”

Non sono tardate le parole della sindaca di Occhiobello, Irene Bononi: “Siamo sgomenti nell'apprendere la notizia della scomparsa di Filippo Pregnolato, un ragazzo molto conosciuto a Santa Maria Maddalena sia per l'attività lavorativa che svolgeva con passione ed entusiasmo nell'azienda di famiglia, sia per la partecipazione a eventi e manifestazioni che hanno coinvolto i giovani del nostro paese”. “Tutta la comunità di Occhiobello è scossa per la perdita di una giovane vita – ha continuato – Ci stringiamo alla famiglia esprimendo il nostro più sentito cordoglio. Un pensiero va anche ai giovani che con Filippo hanno condiviso progetti, speranze e spensieratezza”.

Il ricordo degli amici

La notizia della prematura morte è circolata velocemente nelle prime ore della mattinata odierna. Gli amici più cari sono straziati, come i genitori e tutti coloro che lo conoscevano. Il collega Giulio ha scritto: “Non ci sono parole per quello che è successo. Un amico e bravo ragazzo con cui ci si poteva scherzare. Filippo aveva una grande voglia di fare ed era molto ambizioso. Lui era sempre un passo davanti agli altri”. Un altro amico, Erminio: “Una grande perdita. Un ragazzo splendido a Santa Maria Maddalena su ogni cosa ed evento lui era presente e protagonista, dalla fiera ad eventi a tema, sportivi e non. Un ragazzo che si prodigava molto per tutti e sempre disponibile. Una tragedia che ci sconvolge tutti”.