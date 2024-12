Fleximan torna in scena a Rovigo: segato autovelox ad Ariano nel Polesine

Rovigo, 19 dicembre 2024 – Fleximan è tornato: a un anno dall’ultimo episodio, un autovelox è stato segato nel Rodigino. È successo sulla strada Romea, all'altezza di Rivà di Ariano nel Polesine. La scoperta risale al tardo pomeriggio di ieri, ma il taglio del palo per mezzo di un flessibile risalirebbe alla sera precedente.

È lo stesso Fleximan che agiva nel Polesine tra l’estate del 2023 e il gennaio scorso? Impossibile, almeno per ora, a dirsi. Il padovano Enrico Mantoan è stato nel frattempo individuato come il presunto autore di cinque degli otto autovelox segati, ma le indagini sono tutt’ora in corso.

I carabinieri di Ariano si stanno già occupando della questione.