Adria (Rovigo), 25 febbraio 2019 - Ancora emergenza furti ad Adria. I ladri sono entrati in azione nella zona a ridosso di via Aldo Moro, dove già si erano verificati alcuni raid nei giorni scorsi. I predoni hanno studiato il piano con cura dopo aver fatto alcuni sopralluoghi nella zona. Prima hanno ‘visitato’ gli appartamenti che si trovano al piano terra. Poi si sono arrampicati fino agli alloggi ai piani superiori. E per farlo, secondo le testimonianze degli stessi residenti che hanno subito i furti, hanno utilizzato le grondaie.

I ladri hanno quindi sfondato le finestre dando il via alla razzia all’interno delle abitazioni. Forte è l’allarme in queste ore tra la cittadinanza visto che le case sono state prese di mira a più riprese. Sono state colpite le abitazioni che in quel momento erano vuote. Segno che accredita con maggior forza l’ipotesi di un piano alla base della razzia. I predoni molto probilmente tenevano d’occhio gli inquilini e si sono mossi solo quando questi hanno lasciato gli appartamenti. Proprio per difendersi dai furti è nato nella cittadina un gruppo di residenti che si tiene in contatto con Whatsapp. Grazie al tam tam dei messaggi, i cittadini sono pronti a lanciare l’allarme ai vicini se notano movimenti sospetti.