Gaiba (Rovigo), 22 novembre 2021 - Si chiama Antonio, 11 anni, ma nessuno lo chiama più Toni perché ormai in Veneto i soprannomi legati al passato sono relegati nella nebbia delle soap opere. La maglia di Ibra, niente codino perché la madre non gradisce, pallone al piede. All’ombra del monumento del patrono San Giuseppe tocca a lui tirare il calcio di rigore contro la porta, il muro un po’ sbrecciato a fianco alla chiesa. Non è un campo di calcio ma per i ragazzi del paese va bene così. Fino a qualche anno fa a Gaiba – paese stretto tra la striscia di cemento dell’Eridania e il verde incontrastato dell’argine del Po – contava 992 abitanti. Adesso sono scesi a 980 tra chi è andato via per nuovi lidi e chi per...

Gaiba (Rovigo), 22 novembre 2021 - Si chiama Antonio, 11 anni, ma nessuno lo chiama più Toni perché ormai in Veneto i soprannomi legati al passato sono relegati nella nebbia delle soap opere. La maglia di Ibra, niente codino perché la madre non gradisce, pallone al piede. All’ombra del monumento del patrono San Giuseppe tocca a lui tirare il calcio di rigore contro la porta, il muro un po’ sbrecciato a fianco alla chiesa. Non è un campo di calcio ma per i ragazzi del paese va bene così. Fino a qualche anno fa a Gaiba – paese stretto tra la striscia di cemento dell’Eridania e il verde incontrastato dell’argine del Po – contava 992 abitanti. Adesso sono scesi a 980 tra chi è andato via per nuovi lidi e chi per sempre. Sono una settantina i ragazzini sotto i dieci anni.

A loro ha pensato il Comune quando ha mandato i dipendenti a piazzare all’ingresso del paese – perché la cosa sia subito chiara a tutti – e nelle piazze San Giuseppe e Marconi i cartelli con la scritta a caratteri non certo piccoli: "Attenzione rallentare, in questo comune i bambini giocano per strada". I segnali stradali sono apparsi a settembre. Era l’ingresso del paese nella rosa delle cittadine che, un po’ in tutta Italia, hanno fatto gol nella filosofia che vuole disegnare borghi a misura di bambino.

Per Gaiba una strada in discesa. Qui non siamo a New York, non c’è il traffico di una metropoli. Ma non manca nulla in quelle strade e case ancora a misura d’uomo, che interrompono campi di grano e terra arata che si perdono all’orizzonte che qui è da sempre l’argine del grande fiume. La chiesa, il Comune con la bandiera un po’ stanca sotto il peso dell’umidità che sale dai canali, la scuola materna e le elementari.

Il negozio dove andare a fare la spesa, la biblioteca perché i libri a queste latitudini almeno un po’ ti fanno sognare. Nicola Zanca è il sindaco. Ha 36 anni, tanta voglia di rimboccarsi le maniche per dare smalto al paese a dispetto dell’invecchiamento del Polesine sempre più grigio come i capelli dei tanti anziani. Ha varcato la porta del municipio due anni fa. Al suo fianco una lista civica, il volto della nuova politica che qui vede lavorare fianco a fianco il Pd e il centrodestra. Dice: "Qui i bambini giocano in piazza da sempre. A pallone, a nascondino, alla corda, pure a tennis. Abbiamo pensato che era sbagliato mettere dissuasori per le auto che poi si scatena la solita polemica tra favorevoli e contrari. Con quei cartelli invitiamo gli automobilisti ad andare piano. La nostra è un’opera di persuasione, non facciamo certo le multe. Poi qui ci conosciamo tutti, se vediamo qualche automobilista passare a tutto gas per la piazza lo chiamiamo. Gli spieghiamo che i bambini vanno rispettati, che è bello giocare nelle piazze".

Succedeva una volta, da queste parti succede ancora. Due sono le piazze sottratte alle auto e riconsegnate ai bambini. Piazza San Giuseppe e piazza Marconi. E’ solo il primo passo. Il sindaco vuole mettere in tutto il centro il limite alla velocità di 30 chilometri orari. "Dobbiamo pensare ai bambini ma anche agli anziani – spiega –. In centro ci sono strade strette.

In questi anni i cambiamenti non sono mancati. I cinesi, con il loro sorriso, hanno lasciato le redini del bar che si affaccia in piazza San Giuseppe. Si è abbassata la bandiera d’Oriente ed al bancone è tornata quella del Polesine. I ragazzini hanno lasciato a casa cellulari e tablet per tirare calci sul selciato della piazza. Suona la campanella della scuola e loro lasciano i libri per correre dietro un pallone. Qualche anziano d’estate piazza pure una sedia a bordo campo e assiste alla vittoria del passato.