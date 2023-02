Giada Bozzolan sul podio di Lady Chef

Giada Bozzolan alza il trofeo conquistato ai nazionali

Rovigo, 21 febbraio 2023 – La chef polesana protagonista a Rimini nella giornata inaugurale dei campionati della cucina italiana 2023. Un appuntamento nazionale, svoltosi al padiglione A3 della fiera di Rimini, che ha visto assegnare l’ambito trofeo miglior professionista Lady Chef, organizzato da FIC col prezioso supporto dell’azienda partner Cirio Alta Cucina. A conquistare il titolo 2023 è stata Lidia Lopez Sebastian, dell’Unione Regionale Cuochi Toscani, seguita al secondo posto da Sonia Luciano, dell’Unione Regionale Cuochi Campani, e al terzo da Giada Bozzolan, dell’Unione Regionale Cuochi Veneti.

Emozionate e soddisfatte le concorrenti, che hanno ricevuto i complimenti da tutta Federcuochi, con in testa il presidente Rocco Pozzulo e la responsabile del Sodalizio, Alessandra Baruzzi, e l’affetto caloroso del pubblico presente. “I primi piatti nella ristorazione italiana”, questo il tema del concorso, che era da interpretare con i prodotti Cirio Alta Cucina. Giada Bozzolan, 37 anni, polesana, chef all’agriturismo vegano dell’orto didattico Il Profumo della freschezza di Lusia (Rovigo).

“Medaglia d’argento alle nazionali – commenta entusiasta Bozzolan – che meraviglia! Tutte le forze investite sono state ripagate, e ne sono davvero molto felice. Ho da ringraziare davvero molte persone, che mi sono state accanto, fino alla fine e tutte mi hanno lasciato al mio interno una grandissima crescita professionale. Fare i concorsi non è solo per raggiungere i traguardi, ma è innanzitutto per migliorare sé stessi, mettersi in discussione, e superare i propri limiti. Da qui posso solo andare avanti! La strada è lunga”.

Il piatto preparato dalla polesana Giada Bozzolan per i nazionali è stata pasta fresca bicolore ripiena al cavolo riccio su crema di monte veronese e vellutata di pomodoro. Un mese di febbraio ricco di soddisfazioni per Giada, infatti, il 6 febbraio scorso assieme ad altre otto lady chef del Veneto, ha avuto la possibilità di aprire la cucina di Sanremo, la grande vetrina dello spettacolo.