Rovigo, 8 giugno 2020 - Folgorato da un fulmine. E' morto così Gianni Rizzo, 36 anni, di Rovigo .Erano le 16.30 e si trovava sul lago di Bolsena, a Gradoli (Viterbo), a a bordo di una barca da pesca con un amico.

Rizzo era conosciutissimo in città, i genitori avevano appena ceduto l’attività in via Alfieri (la via dello stadio Battaglini di rugby) ma per tantissimi anni hanno gestito una rivendita di frutta e verdura che aveva un giro di clienti molto ampio. Lui li ha aiutati fino alla fine ma la sua passione era un’altra, quella della pesca, e proprio nel commercio di materiale da pesca specializzato aveva avviato una propria professione che nel mercato dell’online si era già affermata e aveva un seguito formato da numerosi appassionati. Da quattro anni aveva sposato la sua fidanzata, anche lei rodigina, Claudia Carbonin, di 4 anni più giovane.