Rovigo, 31 dicembre 2021 - Un mare di solidarietà per Giosiana Pizzardo, 59 anni, cantante lirica costretta a vivere con il reddito di cittadinanza da due anni, da quando con l’emergenza Covid si è trovata dalla mattina alla sera senza un lavoro e senza un futuro. Per lei sono arrivate lettere, telefonate. Qualcuno si è fatto avanti per donarle un aiuto economico in questi giorni di festa che rischiano di essere più drammatici per chi vive situazioni non facili. Non sono mancate anche offerte di lavoro. Si è interessata alla sua storia anche la trasmissione televisiva ‘I fatti vostri’, programma di Rai 2, che ha invitato la cantante, che ormai da due anni con la pettorina gialla aiuta i bambini ad attraversare la strada per entrare nella scuola media Parenzo, a partecipare ad una puntata per raccontare la sua vita.

Due anni amari i suoi, con la sola consolazione degli alunni che a lei si sono affezionati. E’ stata costretta a chiedere il reddito di cittadinanza che da alcuni mesi ha subito anche un taglio che suona come una beffa. I 780 euro sono stati decurtati di 310 euro. A solo 17 anni era al Sistina, a Roma, con ‘Accendiamo la lampada’ di Garinei e Giovannini, protagonista a fianco di Johnny Dorelli, Bice Valori e Paolo Panelli. Una luminosa carriera la sua, con interpretazioni nella Boheme, in televisione, alla radio e nel mondo della musica. Ha interpretato tra palcoscenici e cambi d’abito, la Traviata, il Rigoletto di Verdi, il Barbiere di Siviglia di Rossini. Insieme a Pippo Santonastaso ‘Al cavallino Bianco’ e con Lando Buzzanca era ‘La vedova allegra’. Il suo volto si mostrava tra le pagine di Grand Hotel e Bolero. Ancora. In tv, nei collegamenti di Sereno variabile. Attrice nella fiction ‘Nebbie e delitti 2’ con Barbareschi. Doveva partire per andare a Melbourne, in Australia, e insegnare canto in una scuola, la sua vita. Poi il Covid, doccia fredda sul suo mondo. Ha chiesto aiuto anche al sindaco per uscire da un tunnel che sembrava non finire. Poche le speranze, fino all’altro giorno. Quando Giosiana Pizzardo ha scoperto che intorno a lei ci sono tante persone che le vogliono bene. Che vogliono aiutarla a ricominciare.

Mario Bovenzi

Il mondo di Giosiana ha ormai da due anni il volto e le voci degli alunni della scuola media Parenzo che lei ogni mattina incontra, con la sua pettorina gialla e quella paletta che muove nell’aria. Un segnale che indica loro che possono attraversare la strada in sicurezza, per andare in aula a seguire la lezione. Come ogni giorno. "I miei bambini", così li chiama con grande affetto. E proprio da loro in un certo senso è partito uno dei tanti segnali e segni d’affetto per lei, per la sua storia. Viene da una mamma che ogni mattina vede Giosiana con la sua divisa, che si è fermata magari qualche volta per un saluto. Fino all’altro giorno, quando ha letto la sua storia e ha saputo cosa c’è oltre quel sorriso sempre luminoso, una vita fatta di tanti successi nel luccicante universo del palcoscenico ma anche di amarezze. Andiamo a leggere la toccante lettera che questa madre rivolge alla volontaria.



Cara Giosiana,

Sono Alessia, la mamma di una ragazza che frequenta la scuola media Parenzo, una delle studentesse e degli studenti che tu ogni giorno sorvegli all’ingresso e all’uscita di scuola. Con questa lettera vorrei esprimerti il mio sincero ringraziamento per l’attività di vigilanza che volontariamente svolgi ogni giorno a favore dei nostri figli, nonostante la pioggia, il freddo, la nebbia o il sole. Non conoscevo la tua storia, che ho appreso solo in questi giorni leggendo l’articolo su Il Resto del Carlino , ma in qualche modo il tuo sguardo aperto agli altri, il tuo sorriso generoso per figli e genitori, la tua premura nell’accompagnare i bambini e ragazzi nell’attraversamento pedonale, e nel proteggerli dal passaggio delle auto, mi ha fatto percepire fin da subito che sei una persona con un grande animo. Non mi sorprende, dunque, un tuo vissuto così ricco di soddisfazioni artistiche ed una carriera così prestigiosa. Mi delude, invece, sapere che la pandemia abbia portato via a te, come a molti altri artisti, il palcoscenico, e con esso la possibilità del contatto con il pubblico, linfa vitale per ogni artista abituato ad esibirsi di fronte ad una platea. Questo implica la perdita di un lavoro, e le difficoltà ad esso connesse. Avere conosciuto la tua storia, mi ha fatto riflettere. Da un lato, vorrei scusarmi con te, perché prima d’ora, ho scambiato soltanto qualche parola di fretta, per un saluto e un grazie veloce, quando ti incrociavo all’uscita di scuola, dall’altro lato vorrei darti una mano, se questo è un momento di particolare difficoltà dovuto alla decurtazione inattesa del reddito di cittadinanza. Il mio potrebbe essere un piccolo aiuto, se me lo permetti, un contributo per il servizio che fai ogni giorno con la tua attività di volontariato per mia figlia e per i suoi compagni di classe, e per gli altri studenti della scuola. Inoltre, ti vorrei fornire un contatto per un’offerta di lavoro che mi è capitato di vedere proprio oggi e che mi ha fatto pensare subito a te. Spero, cara Giosiana, che tu creda nella forza delle formiche, nelle singole gocce che formano il mare, perché so che il mio aiuto è limitato e non sarà risolutivo, ma le formiche, quando si uniscono, riescono a muovere anche pezzi molto più grandi di loro. Ti auguro e mi auguro, dunque, di fare da eco di risonanza per molte altre formiche, e restituire a te, almeno un po’ di ciò che tu hai regalato e continui a donare agli altri. Grazie Giosiana per il tuo esempio di impegno, generosità, altruismo!

Con stima e gratitudine,

Alessia Ongaro