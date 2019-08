Stienta (Rovigo), 15 agosto 2019 - Uomo muore durante manifestazione podistica. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio ferragostano, poco dopo le 18, quando era in corso la cinquantatreesima edizione della ‘Corsa di Ferragosto’ in località Zampine di Stienta. Giovanni Zerbinati, 72 anni di Fiesso Umbertiano, si era iscritto alla camminata non competitiva, poi per scelta personale era partito autonomamente circa un’ora prima della prevista partenza delle 18.30.

L’uomo doveva percorrere circa 8,30 chilometri, quando nel tratto di strada sterrata poco dopo il quinto chilometro e in piena campagna, si è sentito male accasciandosi a terra. Trattandosi di una posizione decentrata dalla viabilità primaria e lontana dalle abitazioni, l’allarme è stato dato poco dopo da un passante che ha allertato subito il 118. In loco sono arrivate due ambulanze e un'automedica.

Il personale medico ha provato per diversi minuti a praticare le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma tutti i tentativi sono risultati inutili. Allertato anche l’elisoccorso, che non è mai giunta a destinazione, in quanto è stato constatato il decesso ancor prima del suo arrivo. Da capire le reali cause del decesso, presumibilmente malore improvviso.

Sconforto tra i partecipanti alla gara podistica, una tragedia che ha funestato il clima di festa. Giovanni Zerbinati, pensionato da diversi anni, era conosciuto in paese come persone cordiale con tutti, tra le sue passioni la corsa per diverso tempo e poi negli ultimi anni le lunghe camminate anche per le vie del centro di Fiesso Umbertiano.