Occhiobello (Rovigo), 5 ottobre 2019 – Una comunità intera saluta per l’ultima volta Giulio. Si stanno svolgendo nella chiesa di Santa Maria Maddalena le esequie di Giulio Nali, 28 anni, morto nell’incidente stradale a Vigarano Mainarda (foto) dove hanno perso la vita Manuel Signorini, 23 anni, di Salara e Miriam Berselli, 21 anni di Ferrara. Presenti ai funerali, oltre ai famigliari e a tantissimi amici e colleghi commossi, il sindaco di Occhiobello Sondra Coizzi, il sindaco di Salara Andrea Prandini, il sindaco di Melara Anna Marchesini e una rappresentanza dello stesso Comune dove il padre di Giulio lavora come agente della polizia locale.

Spicca uno striscione che recita la frase ‘Ciao Giulio, sarai per sempre con noi’, e sono tante le foto esposte che ritraggono il giovane. Gli amici, tra lacrime e abbracci, ricordano Giulio come un ragazzo "solare e disponibile con tutti”. E' lunghissimo l'applauso dei presenti all'arrivo della bara.

La famiglia Nali, attraverso il proprio legale, Letizia Mariani, aveva spiegato così la decisione di officiare i funerali a Santa Maria: "Abbiamo ritenuto giusto che il funerale si tenesse nella comunità e nei luoghi dove il ragazzo è cresciuto, vista anche la grande attestazione di solidarietà e vicinanza espressa in questi giorni alla famiglia".

LEGGI ANCHE Giulio era figlio unico. "Sempre allegro, intelligente e generoso" - La Procura nomina un consulente

LEGGI ANCHE Le famiglie distrutte: "Avevano la vita davanti"

Durante le esequie di Giulio Nali, l’Iper Tosano di Ferrara, dove Giulio lavorava, ha chiuso come aveva preannunciato nei giorni scorsi. «Oggi – scrive la dirigenza di Iper Tosano – il punto vendita di Ferrara chiuderà alle 14 per permetterci di fare un ultimo saluto al nostro caro Giulio. Il punto vendita riaprirà domani mattina alle 8.30».

Molto probabilmente la stessa decisione sarà presa martedì 8 ottobre quando alle 15 si terranno i funerali al palasport di Vigarano Mainarda, di Manuel Signorini di Salara e Miriam Berselli, di Ferrara, le altre due vittime dell’incidente stradale mortale dello scorso fine settimana. In memoria di Giulio Nali giovedì sera a Fiesso Umbertiano si è svolta la prima del campionato amatori Uisp Rovigo.

I giocatori dell’Ac Umbertiana hanno esposto un lungo striscione commemorativo con la scritta ‘Ciao Giulio, per sempre con noi’, oltre un collage di alcune sue foto. Prima del fischio d’inizio della partita è stato rispettato un minuto di silenzio e tutti i giocatori sono scesi in campo con il lutto al braccio. Un momento toccante che ha coinvolto giocatori e il pubblico sugli spalti, seguito da un lungo applauso. Altra iniziativa quella annunciata dal team Asd calcio a 5 Occhiobello, quella di ritirare la maglia con il numero 8, indossata in questi ultimi tre anni da Giulio Nali.

«Abbiamo deciso di fare questa scelta in comune accordo con tutti – conferma l’allenatore Mario Bolognini – a partire dai compagni di squadra. Era lui che li coinvolgeva e quest’anno aveva contattato altri due suoi amici per tesserarli e farli partecipare al campionato. La maglia con il numero 8 sarà data alla famiglia di Giulio con tutte le nostre firme, un gesto per ricordarlo».

Giulio Nali abitava in via Pier Paolo Pasolini 90 a Santa Maria Maddalena. Era molto conosciuto in paese e figlio unico. Il padre Enrico Maria Nali è un agente di polizia locale nel Comune di Melara; la mamma Lauretta Secchieri è la titolare della merceria ‘Punto Rosa’ a Santa Maria Maddalena. Giulio era laureato in radiologia, lavorava dai primi mesi del 2017 come guardia giurata al Tosano di Ferrara. Aveva una grande passione per il calcio ed era tifoso dell’Inter. Il giovane era fidanzato con Benedetta, anche lei lavorava al Tosano. Giulio negli ultimi anni aveva fatto il servizio civile nel Comune di Occhiobello.