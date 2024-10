Scomparsa di Greta Spreafico: indagati l’ex fidanzato Gabriele Lietti e l’amico Andrea Tosi

Rovigo, 8 ottobre 2024 – Una nuova e forse decisiva svolta sul caso di Greta Spreafico, la 53enne di Erba (Como) scomparsa il 4 giugno 2022 in località Cà Tiepolo a Porto Tolle (Rovigo). La Procura ha iscritto nel registro degli indagati l'ex fidanzato Gabriele Lietti, ora imputato per i reati di omicidio preterintenzionale, distruzione e occultamento di cadavere. Il corpo di Greta Spreafico e la sua auto, una Kia Picanto, non sono mai stati ritrovati.

Una medesima imputazione è stata formalizzata anche nei confronti di un amico della donna, Andrea Tosi, 58 anni, giardiniere di Porto Tolle, già interrogato per le stesse ipotesi di reato, sebbene si sia avvalso della facoltà di non rispondere. Sarebbe stato lui l’ultimo a vedere Greta Spreafico: ciò ha fatto concentrare fin da subito i sospetti su di lui.

L’archiviazione e poi la riapertura delle indagini

Una storia giudiziaria che prosegue ormai da oltre due anni, senza ancora avere un colpevole. Sin da quel maledetto 4 giugno si sono intrecciati, dubbi, sospetti e ipotesi che ora sembrano avere un quadro probatorio incentrato su Lietti e Tosi. L’attenzione degli inquirenti sull’ex fidanzato è partita con la riapertura delle indagini nel giugno scorso, quando la Procura rodigina ha deciso di approfondire sia con nuovi scandagliamenti che con l’utilizzo di sommozzatori nella zona della scomparsa e nel fiume Po. A catalizzare sarebbe stato tuttavia un testamento che Spreafico avrebbe firmato nel 2021 in favore dello stesso Lietti, che sarebbe così diventato erede dei terreni e degli immobili appartenenti alla donna. Il tutto stimato per un valore di circa un milione di euro.

Greta Spreafico in una foto condivisa dal programma 'Chi l'ha visto?'

La vendita della casa dei parenti e poi la scomparsa

Nei primi giorni di giugno del 2022, Greta Spreafico si trovava in un’abitazione ereditata dal nonno a Porto Tolle. Un immobile che sarebbe stato presto venduto al cugino, appartenente alla famiglia dei Donà, noti imprenditori immobiliari della zona.

Spreafico ha trascorso la notte tra venerdì 3 e sabato 4 giugno 2022 in compagnia di Andrea Tosi, giardiniere conosciuto sui social. Alle 3.06 l’ultimo messaggio all’ex compagno Gabriele Lietti: “Ti amo e ti voglio un mondo di bene…buona notte”. Poi, il silenzio.

Nei mesi scorsi, il legale della famiglia Spreafico aveva fornito alla Procura nuovo materiale, tra cui una serie di comunicazioni tra lo stesso Tosi e Lietti.