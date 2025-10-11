Il granchio blu diventa cibo per gatti. ‘Così si apre un mondo’

Rovigo, 11 ottobre 2025 _ ‘Così si apre un mondo’, Paolo Mancin è diventato presidente del Consorzio delle cooperative di pescatori del Polesine nel 2024. ‘Eravamo nel pieno della crisi per il granchio blu, un disastro, un anno terribile’, ricorda. Hanno lottato, si sono rimboccati le maniche, un po’ di luce. ‘La parola d’ordine è differenziare, prima vivevamo di sole vongole. Adesso vendiamo anche i granchi, abbiamo creato nuovi mercati, opportunità’. Una di queste, il mondo nuovo, è quella di trasformare l’alieno in cibo per gatti, il flagello che rischia di diventare una risorsa. ‘Siamo partiti, vediamo come va. Se il paté sfonda sul mercato, sarà la svolta’. Dai gatti ai cani, il crostaceo che ha devastato le vongole rischia di andare via come il pane.

La lotta continua. ‘Ogni giorno _ precisa, casse e casse rigonfie di granchi nello stabilimento di Scardovari, provincia di Rovigo _ ne peschiamo 15 tonnellate. Ripeto, ogni giorno. Lavoriamo non stop, anche il sabato’. La domenica non si va in mare, ma la testa, il cuore sono sempre lì. Come debellare quella maledizione, sconfiggere l’invasione cominciata nel maggio del 2023. Granchio buono per i gatti, il progetto ha vari protagonisti. FilBlu è una filiera che mette insieme diversi soggetti. Tra questi appunto, il consorzio delle cooperative di pescatori del Polesine; le università di Milano e Padova e la start-up Feed from food creata dai due atenei. Poi c’è l’azienda Sanypet-Forza10 che produce il nuovo paté. E la catena di punti vendita «L’isola dei tesori» che si occupa della distribuzione.

Sarà gradito ai mici? Saranno loro e il mercato a dirlo nei prossimi mesi. ‘E’ una delle tante strade che stiamo percorrendo _ riprende Mancin _. Adesso quelle 15 tonnellate vengono tutte utilizzate, prima era una lotta. Come svuotare il mare con un secchio’. Una lotta costata molto cara, numerose le ‘vittime’. ‘Siamo rimasti in mille’, dice amareggiato. Nel 2023, con la prima invasione la pesca di vongole viene decimata. Gusci vuoti, spolpate e granchi nelle reti. ‘1.500 pescatori hanno visto in poche settimane crollare le loro entrate’. Nel giro di due anni si sono ridotti di un terzo, gli altri hanno dovuto cambiare lavoro. Chi al bancone di un bar, qualcuno è tornato tra i campi.

Sarà buono? L’iniziativa è stata presentata, nei giorni scorsi, nello stabilimento di Forza10 a Bagnoli di Sopra (Padova) dove è già cominciata la produzione in forma di «special edition». ‘Abbiamo una macchina, ogni giorno lavoriamo un certo quantitativo di granchi per questo settore’. Dal granchio blu, attraverso un processo meccanico di disidratazione e triturazione, si ricava una sorta di granulato da utilizzare come ingrediente nelle formulazioni di cibo per animali. Si è partiti dal gatto, anche perché il sapore del granchio è più affine alla dieta dei mici. La distribuzione è iniziata nei circa 370 negozi della catena specializzata o ora si attende il test più importante, quello del gradimento da parte dei consumatori finali, gli amici a quattro zampe. Forse il granchio almeno per loro sarà buono.