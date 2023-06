Rovigo, inaugurato il traghetto Porto Levante-Albarella sul Po

Porto Viro, 03 giugno 2023 – Al via il traghetto Porto Levante-Albarella sul Po. La cerimonia del taglio del nastro si è tenuta nella mattina odierna alla presenza delle autorità regionali e comunali. Si tratta di un collegamento sperimentale con un traghetto fluviale, tra Porto Levante e Albarella, in provincia di Rovigo, istituito con un protocollo d'intesa siglato da Regione Veneto, Infrastrutture Venete Srl, Provincia di Rovigo e i Comuni di Porto Viro e Rosolina.

Il servizio risulta in linea con gli obiettivi prioritari del piano regionale dei trasporti, approvato nei mesi scorsi dalla Regione, e che prevede lo sviluppo di un sistema di mobilità orientato alla tutela dell'ambiente e del territorio. Pensato soprattutto per i ciclisti e cicloamatori, si propone come un mezzo in grado di sostenere la transizione verso la mobilità sostenibile incentivando appunto l'utilizzo della bici, anche in considerazione del fatto che l'area interessata insiste su diversi percorsi della cosiddetta Rev (Rete escursionistica veneta) e si pone in prossimità del tratto finale della futura ciclovia Ven.To. (Venezia-Torino).

Il collegamento è entrato in funzione il 13 maggio scorso e fino a ottobre sarà attivo il martedì, venerdì, sabato e domenica, mentre ad agosto funzionerà tutti i giorni.

Costo del biglietto è 2 euro, con possibilità di imbarcare la bicicletta, bambini gratis fino agli 11 anni.

Alla cerimonia, presenti i sindaci di Porto Viro e Rosolina Valeria Mantovan e Michele Grossato, la vicepresidente e assessore regionale alle infrastrutture Elisa De Berti, l’assessore regionale Cristiano Corazzari. “La transazione verso forme di mobilità sostenibile-ha spiegato Elisa De Berti-è al centro delle politiche regionali da tempo. Dopo lo straordinario successo del passo barca realizzato tra Bibione e Lignano, questo nuovo tassello si aggiunge a potenziare un servizio da diffondere il più possibile sul territorio regionale, nel quale la valorizzazione dell'ambiente e dei territori, il potenziamento della fruibilità dei percorsi ciclabili, il collegamento tra due sponde di grandi fiumi compongono un mix di grande attrattiva per il turista che, sempre di più, chiede e gradisce offerte di questo tipo”.