Incendio in centro a Rovigo, morto un uomo

Vigili del fuoco (archivio)

Rovigo, 14 gennaio 2023 – Il terribile fatto è successo alle prime ore dell’alba verso le 5. In abitazione di via della Pace è divampato un incendio, uccidendo un uomo anziano. Le cause sono ancora in fase di accertamento, per capire cosa possa essere successo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme, facendo, purtroppo, il ritrovamento del corpo, sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’immobile.

In loco anche la pattuglia dei carabinieri.

Una tragedia avvenuta in pieno centro della città, le fiamme hanno svegliato anche i vicini che hanno provveduto a chiamare d'urgenza i vigili del fuoco.