Bosaro (Rovigo), 28 febbraio 2020 - Scontro sulla statale 16, muore un motociclista di 32 anni. L'incidente poco dopo le 18 in prossimità dell’intersezione con la via Arginone, a Bosaro. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, il giovane residente in provincia di Ferrara, a bordo di una motocicletta modello Yamaha R6, mentre procedeva verso Polesella, avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo violentemente al suolo.

Subito sono stati chiamati i soccorsi ma purtroppo il giovane è deceduto poco dopo. Sul posto le pattuglie dei carabinieri della stazione di Polesella e il Radiomobile di Rovigo. Sul tratto senso unico alternato con i rallentamenti e disagi per la circolazione.