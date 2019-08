San Martino di Venezze (Rovigo), 18 agosto 2019 – Aveva appena 36 anni l'uomo morto nella notte nell'incidente di Tribano (Padova). Viveva a San Martino di Venezze.

La sua auto, una Opel Astra station wagon, è uscita di strada e si è ribaltata più volte, terminando la sua corsa nei campi. Non sono stati coinvolti altri veicoli.

L'uomo che era alla guida è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Monselice, ma è spirato di lì a poco per le gravissime ferite riportate. Le cause della carambola sono in fase di accertamento.