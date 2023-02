Incidente stradale: pedone travolto e ucciso in tangenziale est a Rovigo

Ambulanze durante un soccorso

Rovigo, 08 febbraio 2023 – Un impatto violento e fatale per un pedone. La tragedia è successa verso le 22 di martedì 7 febbraio sulla Strada Statale 16 di Rovigo, tangenziale est km 45,700, all'altezza della piazzola di sosta posta sul lato est della strada. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, ancora in fase di accertamento, un uomo 61enne della provincia di Vicenza, mentre attraversava a piedi la carreggiata per raggiungere il suo mezzo pesante, è stato travolto da una Nissan Qashqai, guidata da una donna 33enne, davanti al ristorante Al Fogolar di Rovigo, dove presumibilmente si era fermato per cenare. I passanti che hanno assistito all’impatto hanno provveduto a chiamare subito i soccorsi, arrivati immediatamente sul posto. I vigili del fuoco di Rovigo si sono adoperati per il recupero del corpo, il quale ha seguito dell’impatto è stato balzato nel vicino fossato. Il personale sanitario del Suem118 giunto in loco, nulla ha potuto in quanto l’uomo è deceduto sul colpo. La conducente dell’auto, sconvolta, trasportata in ambulanza è stata medicata all'ospedale di Rovigo. La pattuglia della radiomobile carabinieri di Rovigo è intervenuta per rallentare e deviare il traffico sulla tangenziale, oltre a procedere ai necessari rilievi dell’incidente. Tutti gli elementi raccolti saranno utili per le indagini a cura dell’autorità giudiziaria rodigina.