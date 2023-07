Iras di Rovigo, il consiglio comunale respinge l’accordo per salvare i pisti di lavoro. Lanzarin: “Tutto vanificato dopo anni di confronti”

Venezia, 6 luglio 2023 - “Prendiamo atto con rammarico della decisione del consiglio comunale di Rovigo che, seppur in parte attesa e scontata, mette la parola fine su un percorso di salvataggio al quale abbiamo lavorato a lungo con l’obiettivo condiviso di mantenere in attivo l’Iras. Mi impegno sin d’ora ad incontrare il personale e i creditori per fare chiarezza sulla situazione”. Così l’assessora regionale alla Sanità e al sociale Manuela Lanzarin commenta la decisione del consiglio comunale di Rovigo, che ha respinto la richiesta dello schema di accordo per il salvataggio dell’Iras.

“Ci siamo impegnati ed abbiamo accolto ogni richiesta comunale dal rilascio di Casa Serena, libera da persone e cose, svuotata anche della cucina, il ricollocamento del personale in esubero era un impegno scontato ed è stato portato avanti – precisa Lanzarin -. Abbiamo coinvolto l’Ater per trovare alloggio agli abitanti di casa Serena con profili di assistenza sociale arrivando ad eseguire il trasloco dei loro beni. È stato svolto un intervento normativo per rendere possibile l’intervento di riqualificazione dell’immobile comunale con lo scopo di mantenere funzioni di carattere sociale e d’interesse collettivo per la città, non esclusivamente legate all’assistenza socio-sanitaria. Tutto questo impegno è stato vanificato perché gli interlocutori, dopo anni di confronti, non hanno dato corso agli impegni presi. E tutto questo ci delude profondamente”.

Iras: una vicenda lunga 7 anni

“È da anni che la Regione presidia l’istituto Rodigino – sottolinea Lanzarin – volendo garantire prima di tutto sicurezza agli anziani ospiti queste persone hanno bisogno di una buona assistenza e di un’assistenza vicina ai loro cari. L’abbiamo garantita attraverso sette anni di commissariamento, offrendo continuità lavorativa agli operatori che quotidianamente curano gli anziani non autosufficienti. Vorrei ringraziare in questa occasione il Prefetto di Rovigo che ha tentato in tutte le maniere di far sì che si potesse giungere ad una positiva conclusione della vicenda. Il lavoro svolto è stato moltissimo come testimoniano gli innumerevoli tavoli tecnici. Purtroppo tutto ciò risulta oggi vanificato”.

Lanzarin: "È stato tempo perso”

L’assessora Lanzarin aggiunge: “I commissari hanno agito per risanare i conti di Iras ed hanno rappresentato chiaramente all’amministrazione comunale, nella persona del Sindaco, la reale situazione di crisi finanziaria dell’ente – indica ancora Lanzarin -. Già nel marzo 2022 era stato delineato un percorso per addivenire ad un accordo tra le parti. Ora possiamo affermare che è stato tutto tempo perso”. L’assessore ribadisce che metterà in agenda a breve un incontro con i lavoratori, i creditori e le banche, per fare chiarezza sulla situazione dell’istituto polesano. “Lo scopo prioritario della Regione era e resta quello di mantenere IRAS in attivo – conclude Lanzarin – la riorganizzazione dei servizi svolta dal Commissario regionale ha dimostrato che spegnendo la voce di costo di Casa Serena, l’ente ha risultati gestionali positivi”.