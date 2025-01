La Befana del Comitato per la Vita. Un "volo" in piazza Dante e tanti dolci

Domani in piazza Dante torna la Befana volante del Comitato per la Vita. In caso di pioggia, però, la consegna delle calze con la presenza della Befana si sposterà nella pista di pattinaggio Atl Il Sole, in via Leoncavallo.

La Befana del Comitato è un evento attesissimo da tutti, grandi e piccoli, che ormai caratterizza la nostra città da più di 20 anni. Intorno alle 15 la simpatica nonnina "precipita volando" da Palazzo Aldobrandeschi grazie alla consueta collaborazione con i Vigili del fuoco. Contemporaneamente alla festa, c’è anche la possibilità dell’acquisto a offerta delle calze della Befana, ricche di dolciumi e preparate dalle volontarie del Comitato per la Vita.

L’allestimento di piazza Dante inizierà però già oggi alle 10 quando i volontari del Comitato per la Vita e sistemeranno i gazebo con le calze. Domani, poi, dalle 10, apertura degli stand per la consegna, ad offerta, delle "calze della befana" e dello zucchero filato fino a fine dell’evento. Alle 15 in piazza Dante i Vigili del fuoco caleranno dal Palazzo della Provincia la Befana che poi regalerà ai bambini i dolciumi. Alle 16 il Presepe Vivente della parrocchia di Roselle accompagnato dal Corteo dei tamburini di Paganico, partirà da piazza Nannini, percorrerà via Porciatti, via Oriana Fallaci, piazza Rosselli, via Oriana Fallaci, Corso Carducci, fino ad arrivare in piazza del Duomo verso le 16.30. Terminata la sfilata, il Presepe Vivente sosterà in piazza del Duomo per la cerimonia religiosa della santa benedizione. Alle 17.30 la Befana si trasferirà nei vari reparti dell’ospedale Misericordia per portare dolciumi ed un attimo di allegria ai degenti, mentre in piazza Dante sarà possibile ascoltare canti popolari e assaggiare zucchero filato.