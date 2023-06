La delusione della docente "I ragazzi non hanno capito la gravità del loro gesto"

"I ragazzi non hanno capito la gravità del loro comportamento, non c’è stato un pentimento". Lo ha ribadito anche ieri Maria Luisa Finatti, la docente colpita dai pallini di gomma sparati dagli studenti. É ancora amareggiata, nel giorno in cui i voti in condotta sono stati abbassati anche se i tre studenti hanno evitato la bocciatura. "Una soluzione potrebbe essere lavorare con classi meno numerose in modo che sia più gestibile la gestione e anche la didattica" ha continuato la professoressa Finatti, che nei giorni scorsi aveva manifestato profonda amarezza per i primi voti in condotta e si era rivolta direttamente al ministro Valditara.

Proprio il suo intervento ha innescato una revisione netta della decisione. Nella mattinata di ieri, Isabella Sgarbi – dirigente dell’Istituto Viola Marchesini di Rovigo – aveva confermato di aver parlato con il ministro Valditara per riconvocare il consiglio di classe per "riflettere e rivalutare la situazione". Cioè i voti in condotta agli studenti che l’11 ottobre scorso avevano sparato i pallini di gomma alla professoressa Finatti e ripreso tutto con il cellulare, diffondendo in rete il video. Il consiglio di classe è stato così convocato d’urgenza alle 17 di ieri, cancellando la decisione e abbassando quindi la valutazione ad un 7 e a tre 6: in particolare, allo studente che aveva preso 9 in condotta è stato attribuito un 7 mentre agli altri che avevano avuto 8 in condotta, ieri il consiglio di classe ha dato 6.

Sulla vicenda era intervenuto anche il Codacons che aveva presentato un esposto in Procura: "Gli studenti colpevoli di aggressioni e bullismo non solo non possono avere 9 in condotta, ma vanno bocciati senza se e senza ma". Una storia che aveva spinto anche i cinquanta sindaci polesani a sottoscrivere una lettera aperta in cui chiedevano sostanzialmente "un cambio di rotta affinché certi episodi non si ripetano più", oltre "una profonda riflessione".

Mario Tosatti