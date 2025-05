La polemica su ’Sistema’: "Minoranza fuorviante. Dette cose non vere"

L’estratto del verbale dell’assemblea dei soci di Sistema è stato inviato "in tempi record" al presidente della V Commisisone e con "congruo anticipo rispetto alla seduta fissata per il 16 maggio", non c’è stato alcun diniego all’accesso agli atti bensì la richiesta della "necessaria determinazione dell’istanza" perché la richiesta era troppo generica.

La giunta comunale respinge così le accuse mosse dai consiglieri di minoranza in merito – appunto – alla documentazione che avevano chiesto per capire i contorni delle nomine di presidente e Cda, decisioni che avevano sollevato le loro perplessità soprattutto sullo status di pensionato del presidente che, come tale, non avrebbe potuto percepire alcun compenso.

"Rispetto a quanto sostenuto dall’opposizione – replicano quindi dal Comune – la nota inviata a firma del segretario generale Simone Cucinotta al presidente della V Commissione racconta una dinamica diversa: è stato inoltrato in tempi record l’estratto del verbale dell’assemblea dei soci di Sistema, non appena pervenuto all’Ente, sottolineando che la documentazione si inoltrava con congruo anticipo rispetto alla seduta fissata per il 16 maggio e che gli uffici restano disponibili a integrare gli atti qualora vengano indicati con maggiore precisione mittente, destinatario o numero di protocollo".

"Altra affermazione – si dice ancora – è il presunto ’diniego’ all’accesso agli atti. In realtà, la nota ribadisce esplicitamente il pieno riconoscimento del diritto d’accesso previsto dall’articolo 43 del Tuel, fissando come unico requisito la necessaria ’determinazione’ dell’istanza, in linea con la normativa nazionale e con il regolamento comunale sulla protezione dei dati personali. L’estensione originaria della richiesta ha imposto un filtro di pertinenza, ma non ha mai comportato un rifiuto. Confermiamo che, una volta circoscritti gli estremi, gli atti saranno messi a disposizione senza indugio. Quanto alla portata della richiesta della Commissione, i consiglieri sostengono di aver richiesto ’tutti gli atti necessari senza ottenerli’. Invece, ci siamo limitati a chiarire che la vastità della domanda impone di individuare meglio i documenti strettamente connessi al procedimento di nomina del nuovo Consiglio di amministrazione".