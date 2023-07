Rovigo, lavoro nero e irregolarità nel settore manifatturiero: otto persone denunciate e multe per 110mila euro

Rovigo, 13 luglio 2023 - Nelle ultime settimane il nucleo carabinieri dell’ispettorato territoriale del lavoro di Rovigo e il nucleo operativo del gruppo carabinieri tutela lavoro di Venezia hanno intensificato i controlli nel settore manifatturiero. Sul territorio provinciale, assieme alle stazioni carabinieri del Polesine, sono state individuate varie inadempienze in materia lavoro e di sicurezza.

Controlli in otto attività

Complessivamente sono state controllate otto attività del settore manifatturiero individuate a seguito di analisi di dati provenienti dall’arma territoriale, dall’ispettorato del lavoro e dall’esame di banche dati. I comuni interessati dai controlli sono stati Lendinara, Fratta Polesine, Lusia, San Martino di Venezze, Villanova Marchesana, Castelmassa.

Sono stati 42 i lavoratori individuati, di cui tre risultati in nero. Sono stati sei i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale adottati di cui cinque per gravi motivi di sicurezza e uno per lavoro nero. I reati e le violazioni in materia di sicurezza accertate sono state 25, complessivamente sono state formalizzate sanzioni per 110mila euro.

In totale sono stati otto i titolari di azienda denunciati per violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In un laboratorio tessile di Lusia è stata applicata la maxi-sanzione per lavoro nero per l’impiego di personale senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, per complessivi tre lavoratori in nero.