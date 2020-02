Rovigo, 8 febbraio 2020 - Un toscano fa allegria solo a sentirlo e se ascolti un milanese lo inviti subito a pranzo. Tutti più o meno apprezzano lo slang dialettale come cifra identitaria, ma non troppo. In Veneto, invece, a quanto pare, c’è il tentativo di non far parlare con l’inflessione dialettale. Vuoi mettere la differenza tra ‘pezo el tacon del buso’ e l’elegante ‘peggio il rattoppo del buco’?

Forse pensando di rendere meno ‘grezza’ la lingua veneta, limandone gli aspetti più coloriti e quindi meno professionali, insomma per renderla più attraente per il business, il Collegio dei geometri di Rovigo ha pensato di proporre, per i soci che lo volessero, corsi di dizione per attenuare l’accento veneto. E rovigotto in particolare. Un’iniziativa finalizzata a liberarsi da quella che molti giudicano un fastidio, dodici ore divise in tre lezioni di quattro ore, la prima effettuata il 7 febbraio, l’ultima in programma venerdì 14 nella sede rodigina dell’Ordine dei Geometri, docente l’attore Giuliano Scaranello.

Ma in piena bagarre per l’autonomia veneta, era inevitabile che scoppiasse anche questo caso da ‘padroni in casa nostra’ che sta facendo discutere, protagonisti Claudio Barison, presidente del collegio dei Geometri di Rovigo e il consigliere regionale della lista Zaia, il padovano Fabrizio Boron che aveva appreso del corso dai giornali. Barison promuovendo il corso non pensava sicuramente di scatenare un putiferio del genere attirandosi la ‘scomunica ‘ linguistica di Boron: "Perdere l’inflessione equivale a tradire la millenaria storia della Serenissima e non parlare con accento rovigotto equivale a sputare sul vessillo di San Marco".

Così è partita una lettera di fuoco da Venezia. Per il consigliere Boron la questione è seria. Barison, finito nella bufera, si difende: "Non ho fatto nulla di male mi attaccano come avessi peccato di lesa maestà. Non ho attentato alla lingua veneta, il corso si propone di insegnare come utilizzare l’italiano in vari contesti".