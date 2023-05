Loreo, controlli antidroga: due arresti per spaccio di cocaina

Loreo, 31 maggio 2023 – I due soggetti sono stati fermati e trovati in possesso di droga nascosta in auto e poi anche nelle rispettive abitazioni. Nel pomeriggio di sabato 27 maggio, i carabinieri della stazione di Loreo (Rovigo), nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato due uomini di origine marocchina di 44 e 39 anni, entrambi regolari sul territorio nazionale, ritenuti, in ipotesi accusatoria, responsabili di concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno fermato l’autovettura in uso ai due, una Fiat Bravo, mentre transitava sulla via del Mare nel Comune di Loreo, la strada provinciale che collega Adria a Rosolina, insospettiti dal loro atteggiamento. Dopo i primi accertamenti, hanno approfondito il controllo sottoponendo il conducente, il passeggero ed il veicolo in uso a perquisizione che ha permesso di rinvenire e sequestrare circa un chilogrammo di cocaina, occultata sotto il sedile dell’auto.

La successiva perquisizione, estesa alle abitazioni di entrambi i soggetti, ubicate in distinti comuni del basso polesine, ha consentito di rinvenire nella casa di uno dei due altri 200 grammi di cocaina. Inoltre, è stato trovato anche un chilogrammo di marijuana, oltre a bilancini di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

La Procura della Repubblica di Rovigo ha richiesto al Gip la convalida dell’arresto e misure cautelari, disponendo che in attesa dell’udienza di convalida uno dei due arrestati fosse condotto al carcere di Rovigo, mentre il secondo fosse posto agli arresti domiciliari. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari.