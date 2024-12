Inaugurato il ponte Rantin sull’idrovia Po Brondolo. “Strategico per il Polesine”

Loreo, 14 dicembre 2024 – Inaugurato ieri a Loreo il ponte Rantin lungo l'idrovia Po Brondolo. Il nuovo ponte, costato 5,4 milioni di euro – 3,2 della Regione e 2,2 dell'Unione Europea – ha una struttura ad arco, a campata unica e senza pile, lunga 72 metri e larga 13, a carreggiata unica con una corsia per ogni senso di marcia. Il progetto ha visto anche la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica, di videosorveglianza e di monitoraggio delle strutture.

Il progetto: perché è importante

L’idrovia Po-Brondolo, sulla quale transita la maggior parte del traffico idroviario tra i porti di Cremona e Mantova ed il Mare Adriatico, collega il Po dalla conca di Volta Grimana alla laguna di Venezia in località Brondolo di Chioggia. È lunga 19 chilometri ed è suddivisa in due parti separate dalle conche di navigazione di Cavanella d’Adige, in corrispondenza dell’attraversamento del fiume Adige. Realizzata alla fine della Prima guerra mondiale, è stata oggetto di vari interventi di adeguamento, gli ultimi dei quali nel corso degli anni ’80, relativi all’allargamento del Canale.

“Intervento strategico per il Polesine”

La vicepresidente della Regione del Veneto e assessore alle infrastrutture, trasporti e lavori pubblici, Elisa De Berti, in occasione della cerimonia di inaugurazione del ponte Rantin lungo l’idrovia Po Brondolo, ha sottolineato: “Un intervento strategico per il Polesine e per il suo ruolo di snodo nevralgico nei trasporti che rientra all’interno di un più ampio programma di potenziamento della navigazione interna che come Regione stiamo portando avanti da anni. Obiettivo: implementare l’intermodalità e valorizzare la fruizione non solo commerciale ma anche turistica delle vie d’acqua sul rilancio delle quali, solo negli ultimi tre anni, abbiamo investito 78 milioni di euro in Veneto, una regione che conta più di 500 chilometri di rete navigabile, 223 dei quali appartenenti al sistema Ten-T.

Il nuovo ponte Rantin, che vede un contributo di 3,2 milioni di euro da parte della Regione e 2,2 da parte dell'Unione Europea, su un investimento complessivo di 5,4 milioni di euro, attraversa l’idrovia Po-Brondolo, sulla quale transita la maggior parte del traffico tra i porti di Cremona/Mantova ed il Mare Adriatico, collegando il Po dalla conca di Volta Grimana alla laguna di Venezia in località Brondolo di Chioggia. L’intervento svolge, inoltre, una funzione nevralgica per la viabilità locale dato che mette in relazione Cavarzere, Loreo e Rosolina con i grandi flussi di traffico della strada statale Romea".

A seguire l’assessore regionale al territorio, Cristiano Corazzari: “Si tratta di un’opera strategica per Rovigo, unica provincia ad avere l’intermodalità sia con il ferro che con la gomma e l’acqua. Il nostro impegno è quello di rendere il territorio sempre più attrattivo per il mondo economico, e in quest’ottica vi rientra lo sforzo per avere infrastrutture efficienti e moderne anche nell’ottica di sostenere lo sviluppo della Zls”.

Stop ai disagi

Soddisfatto il sindaco di Loreo, Moreno Gasparini: “Un’opera che, oltre a portare lustro ed orgoglio a Loreo e al territorio, sottolinea quanto importanti e strategici siano gli investimenti legati alla viabilità ed alle opere pubbliche in generale, determinando un volano di sviluppo su vasta scala per territori con grandi potenzialità come oggi è il nostro Polesine”.

Presente anche il sindaco di Rosolina, Michele Grossato: “L'apertura di questo ponte va ad unire due realtà abitative evitando i disagi avuti in questi anni dai nostri concittadini e ripristinando un'arteria importante usata dai turisti del "Cavarzerano" e della "Bassa Padovana" che raggiungono le nostre spiagge".

In conclusione, la direttrice generale di infrastrutture venete, Alessandra Grosso: “Oltre ai lavori sulla struttura sono state completate le rampe di accesso al ponte, demolite le pile centrali della vecchia struttura e migliorate tutte le opere stradali, impiantistiche e di finitura, garantendo così una soluzione innovativa ed efficiente. Un passo fondamentale per aumentare la competitività del territorio, dando nuovo impulso all’idrovia e contribuendo concretamente allo sviluppo della rete di trasporto regionale”.