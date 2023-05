Maltempo in Polesine: albero di 20 metri cade e ostruisce collettore Padano

Rovigo, 13 maggio 2023 – Un forte boato e paura per la caduta di un grande albero che, oltre ad ostruire il collettore Padano, ha bloccato il transito delle auto. Si sono concluse alle 1.30 della notte scorsa le operazioni dei vigili del fuoco di Rovigo per liberare il canale consortile collettore Padano Polesano, nel comune di Pincara (Rovigo) dall’albero alto oltre 20 metri caduto nel tardo pomeriggio di venerdì 12 maggio a causa del maltempo di questi giorni. La pianta cadendo in via Roncala davanti al civico 1024, ha completamento ostruito il canale, creando una barriera. I vigili del fuoco con più squadre e con personale speleo alpino fluviale, soccorritori acquatici coordinati dal funzionario di guardia, hanno provveduto al ripristino del deflusso del collettore idrico, liberandolo dall’albero. La pianta, cadendo, ha asportato parte della strada sterrata utilizzata da alcuni civici limitandone il transito veicolare. Presente sul posto personale del consorzio di Bonifica Adige Po e il sindaco del Comune di Pincara, Stefano Magon.

Oltre all’Emilia Romagna il Polesine, in Veneto, è stata tra le zone più colpite dall’ondata di maltempo che ancora non cessa. Strade e campi allagati e una famiglia salvata nel cuore della notte.