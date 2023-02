Maltratta e stupra la moglie: era in Grecia l’uomo condannato a 6 anni; estradato, è in carcere

Interpol

Rovigo, 14 febbraio 2023 – Una storia di violenza contro la propria moglie, che ha visto l’epilogo in questi giorni. Nel pomeriggio di venerdì 10 febbraio, infatti, è arrivato all’aeroporto internazionale di Roma-Fiumicino, con un volo proveniente dalla Grecia e accompagnato da personale dell’Interpol, un albanese 37enne residente a Rovigo. L’uomo è destinatario di un mandato di arresto europeo, emesso a seguito di una condanna definitiva dello scorso ottobre 2022 della Procura della Repubblica di Rovigo. Il 37enne è stato condannato con la pena, poi confermata dalla Corte d’Appello di Venezia, a sei anni e un mese di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni personali nei confronti della moglie. Le indagini sull’uomo, svolte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Rovigo nell’estate del 2018, avevano portato alla denuncia dello stesso per i reati di maltrattamenti nei confronti della moglie. Quindi l’emissione nel novembre 2018, da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Rovigo, di un’ordinanza di obbligo di allontanamento dalla casa dove risiedeva con la moglie. Nei confronti del soggetto, resosi irreperibile dopo la condanna, il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Rovigo ha proceduto all’attivazione delle ricerche a livello internazionale. L’uomo è stato rintracciato in Grecia, estradato e condotto alla casa circondariale di Civitavecchia (Roma), luogo dove sconterà la pena.