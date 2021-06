Rovigo, 9 giugno 2021 - Ritrovato Marco Ghedini, la gioia incontenibile della famiglia e di una comunità intera. Si concludono con un lieto fine le ricerche del giovane, 29 anni, di Castelnovo Bariano, scomparso nella notte tra il 19 e 20 marzo scorso. È stato ritrovato a Lauria in Provincia di Potenza (Basilicata) grazie alla segnalazione di una telespettatrice del programma ‘Chi l’ha visto?’. Marco Ghedini era in contrada Seta di Lauria dove è stato anche riconosciuto da un carabiniere. Il giovane è stato portato in ospedale per effettuare alcuni accertamenti sanitari.

I genitori di Marco Ghedini avevano lanciato l’appello nei giorni successivi alla scomparsa. Il padre Franco aveva ipotizzato inizialmente che fosse andato nella provincia di Verona, dove nel recente passato era già stato. Tra le indicazioni quelle che il figlio potesse girare con il volto coperto da un cappuccio. Un appello era stato fatto anche dalla trasmissione televisiva ‘Chi l’ha visto?’ ad aprile scorso. La sua immagine con il cappellino e la barba, aveva fatto il giro sul web e sui canali social, fino al ritrovamento nel Comune di Lauria. Adesso si cercherà di capire quali sono le motivazioni che l’hanno spinto ad arrivare così lontano dalla propria casa e a sparire per così tanto tempo. Marco Ghedini sta bene e si trova alla caserma dei carabinieri di Lagonegro, in attesa che i suoi genitori vadano a riprenderlo e poterlo così riabbracciare dopo quasi tre mesi di angoscia. In un primo momento si erano mobilitate anche le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco che avevano perlustrato il fiume Po pensando ad un gesto estremo, ma fortunatamente così non è stato.

Una gioia incontenibile nella piccola comunità di Castelnovo Bariano. La notizia è circolata velocemente tra il giubilo dei concittadini del giovane Marco. Il primo cittadino Massimo Biancardi fortemente emozionato racconta: "Ho sentito telefonicamente il padre di Marco, che mi ha dato la bellissima notizia del ritrovamento a Lauria del figlio. Erano tutti felicissimi e mi hanno detto che sono partiti subito per la Basilicata dove riabbracceranno Marco. Una grandissima gioia, davvero emozionante per tutti noi. Sono passati diversi mesi – prosegue Biancardi – ed insieme al padre Franco, sempre in prima linea nelle attività investigative, abbiamo sperato sempre in un suo ritrovamento. Ora è il tempo della gioia e idealmente tutta la nostra comunità abbraccia Marco e la sua famiglia che ha sofferto in questo periodo e può liberarsi da una preoccupazione che nessun genitore vorrebbe vivere. Quando tornerà ed appena si potrà – annuncia il sindaco – lo andremo a trovare per salutarlo come amministrazione. Intanto è importante, come ha detto il padre, che stia bene e torni a casa dalla sua famiglia".