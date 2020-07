Rosolina Mare (Rovigo), 13 luglio 2020 - Ragazzina di 17 anni salvata all’ultimo minuto tra le onde del litorale di Rosolina Mare, portata con l’elicottero nell’ospedale di Padova. Le sue condizioni sono critiche. L’allarme è stato lanciato dagli stessi turisti che, ieri mattina intorno alle 10,30, si trovavano nella località Casoni sul litorale di Rosolina Mare. Si tratta di una spiaggia libera che si trova alla confluenza della foce del fiume Adige. Il mare, ieri mattina, era molto agitato a causa del maltempo di sabato.



"C’è una persona in difficoltà, fate presto", l’Sos lanciato dai bagnanti che è stato raccolto dal personale del Suem 118. La turista rischiava di annegare in quel tratto di mare che è piuttosto insidioso. Dopo aver dato l’allarme i villeggianti non hanno atteso l’arrivo dei soccorritori e si sono buttati in acqua per cercare di aiutarla in quei momenti così drammatici e per riuscire a portarla a riva. E il loro intervento è stato certamente determinante. I medici e gli operatori sanitari dell’ambulanza Suem sono arrivati comunque in una manciata di minuti e si sono subito resi conto che le condizioni della giovane erano piuttosto critiche. E’ intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco con i mezzi per il soccorso in mare. Il personale sanitario ha richiesto l’intervento dell’elicottero del 118. La giovane è stata rianimata sul posto, sotto gli occhi preoccupati dei turisti, le sue condizioni sono state stabilizzate ed a quel punto la ragazza è stata portata con l’elicottero nell’ospedale a Padova. La 17enne è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Le prossime ore saranno decisive.

© Riproduzione riservata