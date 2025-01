Rovigo, trovato in possesso di due chili di marijuana: arrestato

Rovigo, 1 gennaio 2025 - Un importante risultato della Squadra Mobile della Questura di Rovigo che ha permesso di contrastare la circolazione di sostanza stupefacente prima del Capodanno. Nel pomeriggio di lunedì 30 dicembre, personale della Squadra Mobile della Questura di Rovigo ha arrestato un cittadino italiano per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Gli agenti hanno contestualmente proceduto al sequestro di circa 2 kg di sostanza stupefacente di tipo marijuana. L’attività ha permesso d’individuare l’uomo come possibile soggetto dedito all’attività di coltivazione, essiccatura e successiva vendita a terzi di quantità di marijuana importanti.

Il pedinamento e poi il fermo

Nello specifico, dopo un’attenta operazione è stato possibile individuare un immobile (ex locale commerciale) che, per caratteristiche e modalità di frequentazione, appariva identificarsi in un possibile luogo di stoccaggio e lavorazione dello stupefacente. L’uomo, intercettato dai poliziotti della Squadra Mobile, proprio mentre usciva da questo stabile in disuso, è stato trovato in possesso di sette confezioni di cellophane sottovuoto con all’interno sostanza stupefacente del tipo marijuana.

La droga nell’abitazione

A seguito della perquisizione effettuata nell’appartamento, dove il soggetto dimora abitualmente, è stata rinvenuta e sequestrata altra sostanza del tipo marijuana che, sommata a quella trovata al momento del controllo, risultava essere di circa 2 kg lordi. L’attività di perquisizione effettuata permetteva, inoltre, di sequestrare una macchina per il confezionamento sottovuoto, barattoli per lo stoccaggio della sostanza e un foglio manoscritto attinente ad indicazioni sulla grammatura e qualità della sostanza.

La denuncia e gli arresti domiciliari

Al termine delle operazioni, il soggetto è stato denunciato in stato di arresto poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica di Rovigo che ha prima chiesto e poi ottenuto la convalida dell’arresto e l’emissione della misura cautelare degli arresti domiciliari.