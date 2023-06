Valditara su caso Rovigo: ispettori non bastano, ripensamento su voto in condotta

Rovigo, 26 giugno 2023 – "Ci dovrà essere un ripensamento sul significato e sul ruolo, all'interno dell'intero anno scolastico, del voto di condotta". Lo ha spiegato il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara intervenendo all'evento Futuro Direzione Nord a Milano. "Siccome il caso di Rovigo mi ha lasciato perplesso - ha aggiunto - ho mandato un'ispezione per capire come sia stato possibile che un ragazzo che aveva sparato dei pallini nei confronti dell'insegnante abbia potuto prendere 9 in condotta. Credo che a breve gli ispettori ci faranno questa relazione, ma non basta mandare gli ispettori, interverremo anche sul voto di condotta, vogliamo capire che margini di manovra può avere il ministero".

"Lavori di pubblica utilità”

"É giusto intervenire sul voto in condotta, sui lavori di pubblica utilità, rivedere il concetto di sospensione, ma innanzitutto se vogliamo combattere il bullismo, la mancanza di rispetto, la devianza sottile che c'è in certe realtà, dobbiamo essere capaci di valorizzare i talenti che ogni ragazzo ha in sé, di dare ai sogni che ogni giovane coltiva la possibilità di avere una speranza di realizzazione. Senza questa scuola metà delle nostre fatiche rischia di essere vana". ha spiegato il Ministro.

“Prevista la difesa legale”

"Abbiamo previsto la difesa legale e abbiamo diverse richieste di attivazione dell'Avvocatura dello stato. Chi è aggredito potrà utilizzarla. Nei casi più gravi e se c’è coscienza e volontà ci sarà anche lo stato che si costituirà parte civile" – ha aggiunto Valditara, rispondendo a una domanda.

Parlando del ricorso fatto dalla famiglia contro la bocciatura ed espulsione dello studente di una scuola di Abbiategrasso (Mi) che aveva accoltellato una docente, il ministro ha risposto: "Rispetto l'autonomia di una scuola che ha deciso in un certo modo. Ero andato il giorno stesso a trovare la professoressa, mi ero accertato delle sue condizioni di salute e avevo espresso solidarietà".

“Finalmente – ha aggiunto Valditara – c’è una statistica del personale della scuola aggredito, quindi noi siamo in grado di sapere ogni mese quanti vengono aggrediti". Inoltre "agli insegnanti verrà garantita l'assicurazione contro gli infortuni che era preclusa al personale della scuola ed è invece garantita a tutto il pubblico impiego, è un gesto di attenzione".

“Giovani hanno lampadina dentro”

"Gli eventi che mi hanno colpito di più in questi mesi da ministro sono quelli che mi hanno coinvolto con gli studenti e le scuole. Andando a visitare le scuole, avere contatti diretti. È sbagliato quando si parla di giovani oggi continuare a dire che sono fragili, che il bullismo riguarda tanti: i nostri ragazzi hanno dentro una lampadina che aspetta di essere accesa, il compito della scuola è accenderla. Ho visto ragazzi meravigliosi, pieni di voglia di farcela e di gioia", ha concluso.

Notizia in aggiornamento