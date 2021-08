Rovigo, 25 agosto 2021 - Ucciso dalla sua passione. Roberto Peterà, 56 anni, di Arcé di Pescantina (Verona), stamattina alle 12.25 stava correndo con la sua moto sulla pista dell'autodromo di Adria. Ha perso il controllo della due ruote e si è schiantato per motivi che saranno oggetto di indagine. La procura di Rovigo ha aperto un fascicolo.

Il motociclista era stato soccorso dall'ambulanza messa a disposizione dall'autodromo, come riferisce il responsabile dell'impianto, Mario Altoè. Poi è stato trasportato dall'elicottero all'ospedale. Ma per lui non c'è stato nulla da fare. Poco dopo è arrivata la comunicazione del decesso. Il 56 enne veronese lavorava nel settore delle porte blindate, lascia la moglie e un figlio di 25 anni.