Polesella (Rovigo), 11 febbraio 2022 – Un giovane travolto e ucciso dal treno. La tragedia è successa nella notte tra giovedì e venerdì, verso l’una vicino alla stazione ferroviaria di Polesella in via 1° maggio. Un fatto su cui indaga la polizia ferroviaria che è intervenuta per effettuare i necessari accertamenti e capire cosa possa essere realmente successo.

In loco anche il personale sanitario del Suem118 che nulla ha potuto se non confermare il decesso del giovane, a seguito del violento impatto contro un treno che era diretto a Bologna. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Rovigo.

Un fatto simile, sempre vicino alla stazione ferroviaria di Polesella, era successo il 20 dicembre 2019, quanto un 34enne nigeriano è stato investito sempre da un treno, in quel caso mentre attraversava i binari con un amico: il giovane ha perso entrambi i piedi.