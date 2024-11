Occhiobello, un nuovo ambulatorio per i medici di base: il comune acquista un immobile

Occhiobello, 12 novembre 2024 - Una struttura di prossimità per fornire servizi sanitari, migliorando l'accesso alle cure mediche nel territorio. Il comune di Occhiobello ha acquistato uno stabile in via Roma 51, al costo di 7mila euro, comprese le spese notarili, per destinarlo ai servizi di medicina di prossimità. L’immobile è candidato a un finanziamento tramite il bando del GAL (ISL04) 2024-2027, il cui scopo è sostenere interventi volti a migliorare le infrastrutture e i servizi nelle aree rurali, con particolare attenzione alla riqualificazione di edifici per finalità sociali e sanitarie.

Valentini: “Una scelta fatta per i cittadini”

A spiegare la scelta dell’amministrazione comunale, il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Davide Valentini: “L’acquisizione e la ristrutturazione dell’edificio, peraltro fatiscente, nel centro storico di Occhiobello ci è parsa la soluzione adeguata sia per il decoro urbanistico sia per riportare quei servizi socio sanitari e, in particolare, gli ambulatori dei medici di base, che da troppo tempo mancano nel capoluogo”.

La destinazione dell’immobile

L'edificio sarà utilizzato per ospitare, a seconda delle esigenze, uno o più servizi sanitari e socio-sanitari, quali: ambulatori di medici di base, punti prelievo per analisi mediche, servizi di assistenza domiciliare integrata (Adi), servizi di telemedicina per monitoraggio e consulenze a distanza, centri per la prevenzione e promozione della salute, ambulatori di specialisti (ad esempio cardiologia, fisioterapia, ortopedia), consultorio familiare, sportelli di supporto psicologico e sociale, servizi infermieristici.

Servizi anche per i cittadini di Stienta

L’immobile, di cui il Comune di Occhiobello è proprietario, tramite una convenzione con il Comune di Stienta, sarà a disposizione, nella fruizione dei servizi, anche per i cittadini di Stienta. Tali servizi saranno erogati da enti e professionisti del settore sanitario, in collaborazione con l’Azienda sanitaria locale, i Comuni di Occhiobello e Stienta faciliteranno l'utilizzo dell'immobile e il coordinamento delle attività di supporto logistico e amministrativo.