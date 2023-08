Occhiobello, al via la stagione sportiva de ‘La Vittoriosa’: 300 tesserati e l’ingresso in Terza categoria

Occhiobello, 19 agosto 2023 - Un settore giovanile che si conferma dai grandi numeri: quasi 300 tesserati per ‘La Vittoriosa’, tra formazioni femminili e maschili, oltre alla partecipazione di due campionati regionali. “In questa stagione – spiega il presidente Paolo Pezzini – puntiamo sulla formazione juniores per un campionato di vertice, ma vogliamo anche migliorare nei rispettivi campionati provinciali e quelli regionali, a cui partecipiamo per il secondo anno consecutivo. Un percorso di crescita che vogliamo consolidare per tutti i nostri giovani”.

“Una nuova stagione sportiva che era iniziata con qualche dettaglio da sistemare, ma siamo pronti a partire con un numero tesserati tra i primi nella provincia di Rovigo”, entra nel merito Pezzini. “Le attività di base, fino agli esordienti, si alleneranno nel campo di Santa Maria Maddalena, stessa cosa per la juniores. La novità di quest’anno sarà quella dell’iscrizione di una prima squadra nel campionato di terza categoria, che ritorna dopo molti anni di assenza. Una squadra – comunica Pezzini – che si allenerà e giocherà nel campo comunale di Occhiobello. Nel merito delle partite per le categorie giovanissimi e allievi provinciali giocheranno a Pincara, le altre a Occhiobello. Il sabato pomeriggio gli juniores, mentre la domenica mattina allievi e giovanissimi regionali”.

Le formazioni e i coach

Nel dettaglio delle formazioni. I piccoli amici, anni 2017-2018, allenati da Walter Desiderati, primi calci anni 2015 e 2016 con i tecnici Mauro Farina e Danilo Lodato. Categoria pulcini 2014 e 2013 rispettivamente allenati da Walter Desiderati e Matteo Desiderati. A completare l’attività di base, due formazioni esordienti 2012 e 2011 i tecnici sono Marco Mandato e Michele Sangiorgi.

Si passa poi ai campionati agonistici con la categoria giovanissimi provinciali, responsabili tecnici Stefano Bisca e Emiliano Scazzola, allievi provinciali allenati da Nicola Dalan e Mauro Farina. Le categorie giovanissimi regionali, allenati da Nicola Bombonati e Paolo Buttini, allievi, in panchina Andrea Merli, sono stati inseriti nei gironi con formazione delle province di Verona e Vicenza. A chiudere il settore giovanile maschile la categoria juniores, allenata da Paolo Pezzini e Fausto Pinotti. I preparatori dei portieri saranno Emiliano Cazzola e Verter Piazza.

Novità: la terza categoria

La vera novità per la stagione sportiva 2023-24 per La Vittoriosa è la partecipazione, dopo otto anni, al campionato di terza categoria. Uno staff che vedrà come allenatore Pietro Marzanati, il responsabile e vice presidente Paolo Borghi, direttore sportivo Raffaele Pincelli, preparatore portieri Nicola Pelucchi. Il responsabile della comunicazione per La Vittoriosa, Francesco Pellegrini. Un settore giovanile che vede anche una formazione mista categoria esordienti allenata da Gianfilippo Montalto.

Le formazioni femminili categoria esordienti saranno allenate da Silvia Tosi e Marika Massellani, categorie pulcine Michele Querzola. In fase di valutazione un’ulteriore formazione per il gruppo primi calci, che sarà definito dopo l’open day dal 28 agosto al 1° settembre.