Occhiobello, colpisce un’auto e poi scappa: ferita una donna. L’appello: “Chi guidava si faccia avanti”

Occhiobello, 7 novembre 2024 – “Chi guidava l’auto e ha colpito mia moglie si faccia avanti”. Si tratta dell’accorato appello di Franco Rinaldi, scritto pubblicamente anche sui social. A cui è seguita un’indignazione generale di amici e conoscenti, tutti increduli di fronte ad un altro fatto di cronaca che vede protagonista un ‘pirata’ della strada.

L’incidente

Il fatto è successo nel tardo pomeriggio di alcuni giorni fa, quando Cristina, moglie di Franco Rinaldi, esce per salire in auto parcheggiata sulla via Marconi, che collega il centro di Occhiobello con la strada arginale sul Po. A questo un’auto a forte velocità la colpisce.

Un impatto violento, tanto che il braccio viene schiacciato dalla portiera della propria auto. Da qui le urla di dolore e la richiesta di soccorso. Sul posto il personale sanitario del Seum118, che ha trasportata la donna, svenuta dal male, all’ospedale di Rovigo, dove sono stati effettuati i necessari accertamenti, con una diagnosi di due fratture al braccio e prognosi di 45 giorni.

Il fatto è stato subito segnalato ai carabinieri della stazione locale, che hanno provveduto a raccogliere tutte le testimonianze e informazioni necessarie. Al momento non è ancora stato individuato l’autista che ha colpito la donna.

Il marito: “Perchè non si è fermato?”

Grande la rabbia di Franco Rinaldi, marito di Cristina, tanto da rinvolgersi pubblicamente a chi ha compiuto questo atto: “Mi rivolgo al signore che proveniva dalla piazza di Occhiobello, con la macchina ad una bella velocità imboccando la via Marconi verso l'argine, in quanto ha urtato violentemente la portiera della mia macchina mandando mia moglie all'ospedale con due fratture al braccio. Chiedo perché non si è fermato per soccorrerla anziché scappare via? Sono stati avvisati i carabiniere che stanno cercando il responsabile”.