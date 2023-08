Occhiobello, si taglia un braccio con una motosega

Occhiobello, 19 agosto 2023 – Un uomo stava potando la siepe e degli alberi nel giardino della propria abitazione, quando improvvisamente avrebbe perso il controllo della motosega che stava utilizzando, provocandosi una ferita profonda su un braccio. Il fatto è successo nella tarda mattina di oggi, poco dopo le 12, in via della costituzione a Santa Maria Maddalena nel Comune di Occhiobello.

Nel merito del grave incedente domestico sono in corso ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del Suem118 con un’automedica per stabilizzarlo, contemporaneamente è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha dovuto atterrare in un’area verde vicino all’abitazione dell’uomo ferito. Quest’ultimo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Padova, le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. In loco per gli accertamenti del caso anche la pattuglia dei carabinieri della compagnia di Castelmassa.