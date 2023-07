Scout Occhiobello, don Patrizio Boldrin in partenza per Jamboree: accompagnerà i ragazzi veneti in Corea

Occhiobello, 27 luglio 2023 – Sta per partire alla volta di Jamboree don Patrizio Boldrin, dove sarà protagonista di un evento internazionale di scout che si terrà il 31 luglio nella Corea del Sud. Ci saranno 50mila ragazzi tra i 15 e i 17 anni provenienti da tutto il mondo. Don Patrizio, parroco di Occhiobello, sarà tra gli accompagnatori di uno dei due gruppi in partenza dal Veneto, mentre dall’Italia saranno 22 i gruppi ospitati a Jamboree.

“Mi complimento con don Patrizio per l’esperienza che si appresta a vivere in un contesto internazionale di giovani, impegnati per una prospettiva di pace”, ha commentato questa mattina la sindaca di Occhiobello, Sondra Coizzi dopo aver ricevuto in municipio il parroco. Il campo scout durerà fino al 12 agosto: i ragazzi lavoreranno in attività multidisciplinari improntate al valore della pace tra i popoli.