Occhiobello, rubano una borsa dall’auto: inseguiti e poi arrestati

Occhiobello, 4 luglio 2023 – I carabinieri della Compagnia di Rovigo hanno provveduto ad arrestare in flagranza di reato per furto un uomo 30enne e una donna 21enne, entrambi residenti a Polesella (RO). La coppia, sempre nella giornata di sabato, nell’area parcheggio antistante il supermercato Prix in via Eridania ad Occhiobello (Rovigo), hanno rubato una borsa rimasta all’interno di un’autovettura e lasciata momentaneamente incustodita dalla proprietaria, una donna 62enne di Ferrara.

I due ladri si sono successivamente dati alla fuga a bordo della propria automobile. I militari, però, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccarli, riuscendo così a recuperare la borsa il cui controvalore, compreso il contenuto della stessa, si aggirava attorno ai 400 euro. La borsa è stata successivamente restituita alla legittima proprietaria. Nella mattinata odierna, inoltre, si è svolta l’udienza al tribunale di Rovigo con rito direttissimo, dove il giudice ha convalidato gli arresti eseguiti, condannando la coppia all’obbligo di presentazione e firma tre volte la settimana al comando stazione dei carabinieri di Polesella.