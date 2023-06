Occhiobello, la Protezione civile a Faenza consegna beni di prima necessità

Occhiobello, 05 giugno 2023 - Duecentouno scatoloni di beni consegnati a Faenza dalla Protezione civile di Occhiobello. Un gruppo di otto volontari, il 3 giugno, ha portato al punto di raccolta di Emergency alla zona fiera di Faenza e poi alla sede Avis dove si trova Protezione civile Italia, il ricavato della raccolta attivata dal coordinamento di Occhiobello, a cui si è unita la Protezione civile di Canaro, nei giorni successivi all’alluvione in Emilia Romagna. Generosa la risposta degli occhiobellesi che hanno donato beni di prima necessità, alimentari, prodotti per l’igiene e per bambini, cibo per cani e gatti, acqua in bottiglia, piatti, bicchieri e posate monouso. I volontari sono stati accompagnati a Faenza dalla sindaca Sondra Coizzi la quale ha visitato le zone alluvionate: “Ciò che vediamo in televisione non rende la portata della devastazione che è successa a pochi chilometri da casa nostra. Ringrazio la Protezione civile, sempre pronta non solo a intervenire con uomini e mezzi durante l’emergenza, ma anche ad avviare raccolte di aiuti utili alla popolazione, come ho potuto vedere personalmente”.