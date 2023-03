Occhiobello: licenziata dopo 23anni di lavoro. I sindacati: “Reintegro immediato”

Fecma cisl Padova Rovigo

Occhiobello, 04 marzo 2023 – L’azienda del gruppo Orbia, che nello stabilimento di Occhiobello realizza sistemi di tubazioni plastiche e di soluzioni per la climatizzazione nel settore edilizia e infrastrutture, ha deciso di licenziare una dipendente e di comunicarglielo verbalmente. I sindacati di categoria Femca Cisl, Filctem Cgil e Uiltec Uil, che segnalano come il licenziamento è avvenuto senza aver mai parlato prima di esuberi né con

le organizzazioni sindacali né in nessun’altra sede, hanno chiesto l’immediato reintegro della lavoratrice e si riservano ogni azione utile a tutelare i suoi diritti. Nei prossimi giorni saranno indette assemblee dei lavoratori per discutere di quanto accaduto.

Il segretario generale della Femca Cisl Padova Rovigo Enrico Rigolin e l’operatore Andrea Bellato, che ha seguito personalmente la vicenda, riferisce come: “La lavoratrice è stata convocata dalla dirigenza e si è sentita dire, a voce, che veniva licenziata per esubero. Si tratta di una dipendente dell’azienda da ben 23 anni, impegnata anche nella tutela dei diritti dei colleghi come Rsu. Sono state quindi avviate le procedure per ottenere il necessario nullaosta dal sindacato di competenza, che è il nostro e che non glielo concederà, e per l’apertura di un tentativo di conciliazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, direzione provinciale di Rovigo. Il fatto grave – proseguono i sindacalisti – è che in questa azienda, del gruppo Orbia, multinazionale messicana, nei vari incontri non ha mai parlato di riorganizzazione del personale. Da tempo tentiamo di instaurare buoni rapporti sindacali, ma con crescenti difficoltà. Se si arriva a licenziare un Rsu significa che i rapporti tra dirigenza e lavoratori sono veramente logorati. Riteniamo quindi questo licenziamento un fatto gravissimo, d’accordo con le altre sigle sindacali che hanno espresso subito la loro solidarietà alla lavoratrice. Tanto più che la dipendente, pur potendo utilizzare i benefici della Legge 104 per assistere un familiare ammalato, ha sempre fatto il suo dovere e dato il massimo rendendosi sempre disponibile per le richieste dell'azienda”.

I sindacalisti, inoltre, aggiungono come: “A conferma del deterioramento dei rapporti sindacali, l’azienda ha esposto in bacheca un annuncio organizzativo col quale comunica, erroneamente, che la lavoratrice ha lasciato Wavin Italia e non è più operativa. Le segreterie di Filctem, Femca e Uiltec hanno risposto con un comunicato unitario con il quale chiedono l’immediato ripristino del rapporto di lavoro”. Una posizione quella del sindacato che è stata diffusa alle istituzioni locali, regionali e nazionali, compresa la pastorale del Lavoro della Diocesi di Rovigo. In attesa del tentativo di conciliazione, si aspettano le risposte. Da parte dell’azienda Wavin, al momento, nessuna dichiarazione ufficiale in merito al licenziamento della dipendente.