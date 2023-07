Occhiobello, pronta la Panoramica del Po per bici e pedoni: tredici chilometri lungo il fiume liberi dai motori

Occhiobello (Rovigo), 16 luglio 2023 - Si chiama Panoramica del Po il tratto di argine, fra Baccanazza e Canaro, dedicato esclusivamente a bici e pedoni, libero dai motori. La chiusura al traffico, con formale ordinanza, è stata una scelta delle amministrazioni comunali di Occhiobello e Canaro che, congiuntamente, hanno deciso di chiudere la circolazione ai veicoli a motore.

La sindaca: “Un tratto sicuro per pedoni e ciclisti”

A motivare il provvedimento la sindaca Sondra Coizzi: “Nasce la strada Panoramica del Po, un tratto che collega i due territori e che vogliamo rendere sicuro ed esclusivo per pedoni e ciclisti, oltre che per i residenti frontisti. Su questa strada – evidenzia la sindaca – si verificavano troppo spesso abbandonando di rifiuti, anche di natura edile, che inquinavano e deturpavano l'ambiente. Le due amministrazioni sono concordi anche nell'avviare un pattugliamento condiviso del tratto per il rispetto dell'ordinanza. Nelle prossime settimane, inaugureremo la Panoramica del Po, lunga tredici chilometri, che merita la giusta valorizzazione per il pregio naturalistico in cui è immersa”.

Cosa prevede l’ordiananza

L'ordinanza prevede, quindi, il divieto di transito su via Vallice tra l'intersezione con la via Baccanazza al confine territoriale con il Comune di Canaro; su via Vallice, in corrispondenza con la rampa di via Baccanazza, obbligo di svolta a sinistra, in direzione via Baccanazza; su via Baccanazza, all'intersezione con via Vallice, obbligo di svolta a destra, in direzione statale 16. Un protocollo d'intesa siglato tra il Comune di Occhiobello ed il Comune di Canaro inerente la valorizzazione del territorio e delle risorse naturalistiche che caratterizzano i rispettivi territori e che ne identificano l'idea comune, quali la risorsa naturalistica del Po,