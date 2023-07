Occhiobello, forte temporale e grandine all'alba: alberi spezzati ma nessun ferito

Occhiobello, 21 luglio 2023 – Tanta paura per il forte temporale di stamani. Alle 5.30 sul territorio di Occhiobello, ma anche quello ferrarese si è registrato pioggia, ma soprattutto grandine. Quest’ultima molto intensa, seppure di breve durata. Al termine fortunatamente nessuna segnalazione particolare anche alla Protezione civile Occhiobello-Stienta: “È stato un temporale – precisa Davide Diegoli, presidente Protezione civile Occhiobello Stienta – con poca pioggia e qualche chicco di grandine, ma di breve durata. Danni di rilievo nessuno, qualche albero spezzato”.

Continuano le condizioni di instabilità del tempo

A distanza di due giorni, quindi, il territorio è stato colpito nuovamente da forti temporali, senza creare danni come in altre zone del Veneto e nella vicina provincia di Ferrara, dove le conseguenze sono state ben più gravi e anche con feriti. Il bollettino della Protezione civile del Veneto ha annunciato come nel corso di venerdì 21 luglio fino al pomeriggio e sera di sabato 22 sono previste condizioni di tempo a tratti instabile con probabili rovesci e temporali sparsi e intermittenti. Saranno possibili locali fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento).