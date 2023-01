Tempestivi nel soccorso alla vittima di un incidente: onorificenza agli agenti della locale di Occhiobello

Gli agenti di polizia locale premiati a Belluno con l'assessore regionale Corazzari

Occhiobello, 20 gennaio 2023 - Fu un intervento delicato quello che impegnò, nel 2019, gli agenti Massimo Accorsi, Francesco Rossi e Andrea Zampini, intervenuti in un incidente stradale a Stienta. In attesa dell’arrivo del Suem, i tre agenti prestarono i primi soccorsi alla persona ferita durante il sinistro. A riconoscimento di quell’azione, Massimo Accorsi, Francesco Rossi e Andrea Zampini hanno ricevuto oggi, a Belluno, un attestato di onorificenza per meriti speciali attribuita al personale della Polizia locale operante nella Regione Veneto, personale che si è distinto per azioni particolarmente meritorie nei confronti della cittadinanza.

“Abbiamo segnalato alla Regione il tempestivo e fondamentale intervento della nostra pattuglia su quell’incidente – interviene il sindaco di Occhiobello Sondra Coizzi -, siamo orgogliosi che agli agenti del nostro comando di Polizia locale sia riconosciuta la professionalità in un soccorso determinante per la salvezza della vittima dell’incidente, ma anche la straordinaria umanità dimostrata in quell’occasione”. Gli operatori sono stati insigniti con decreto del presidente della giunta regionale (53/2022) e la cerimonia di consegna dell’onorificenza si è tenuta al teatro del centro Giovanni XXIII di Belluno alla presenza dell’assessore regionale Cristiano Corazzari.