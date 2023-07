Ospedale di Rovigo, inaugurata la nuova terapia semi intensiva. Lanzarin: "Veneto tra le regioni più avanti nella sanità”

Rovigo, 26 luglio 2023 – Il taglio del nastro della nuova terapia semi intensiva si è svolto questa mattina all’ospedale di Rovigo, alla presenza dell’assessore regionale alla sanità sociale e alla programmazione sociosanitaria, Manuela Lanzarin e della direttrice generale Ulss5 Polesana, Patrizia Simionato.

Una terapia semi intensiva respiratoria, riconvertibile in terapia intensiva per l’unità di pneumologia. La sua realizzazione rientra tra gli interventi di potenziamento delle strutture sanitarie regionali per la lotta al Covid. La nuova terapia semi intensiva respiratoria sarà dotata di otto posti letto e rappresenta un importante cambiamento qualitativo, sia strutturale impiantistico che tecnologico e consentirà anche la rapida trasformazione dei letti in terapia intensiva, qualora si renda necessario.

“Il nuovo modello organizzativo per la gestione dei pazienti delle aree critiche ospedaliere, rappresenta un fondamentale passo in avanti nelle possibilità di cure per i pazienti che presentano insufficienza respiratoria grave con il principale scopo di prevenire il ricorso all’intubazione orotracheale e favorire il migliore utilizzo dei posti letto di rianimazione” afferma Gian Luca Casoni direttore dell’Unità di pneumologia.

Il progetto

La pneumologia, unità operativa complessa ubicata attualmente all’ospedale di Trecenta (trasformato in ospedale Covid nel periodo pandemico) è stata coinvolta in modo importante nella risposta sanitaria di contenimento della pandemia da SARS-CoV-2, moltiplicando sforzi, assistenza specialistica respiratoria e disponibilità di posti letto per i pazienti con grave insufficienza respiratoria da polmonite SARS-CoV2. In alcuni momenti delle prime ondate di COVID19 si è arrivati a trattare contemporaneamente con ventilazione meccanica non invasiva fino a 40 pazienti con insufficienza respiratoria acuta. L’unità operativa inaugurata oggi interessa una superfice di 530 mq, collaudata il 29 giugno scorso, risponde ad una logica basata su una tecnologia di altissimo livello, modernissima, razionale e funzionale e sarà progressivamente operativa nel prossimo mese di settembre con un organico medico potenziato di quattro medici in corso di assunzione. L’importo complessivo dell’intervento risulta pari ad 1.828.440 euro, reperiti nell’ambito delle risorse a suo tempo messe a disposizione per l’emergenza Covid.

Il taglio del nastro

“L’inaugurazione di oggi rappresenta un ulteriore traguardo per lo sviluppo di modelli assistenziali basati su una logica che rende strutturale la riconversione di posti di terapia intensiva respiratoria per fronteggiare eventuali situazioni emergenziali”, afferma il direttore generale Patrizia Simionato.

“La strada tracciata, che continueremo a percorrere – ha detto l'assessora Manuela Lanzarin – è quella di investire, utilizzando tutte le risorse a qualsiasi titolo disponibili, dai 70 milioni che ogni anno stanziamo direttamente, alle partite collegate al Covid, alla Misura 6 del Pnrr, sul quale siamo tra le regioni più avanti nella messa a terra dei progetti, guardando sia al settore ospedaliero che al territorio, che al personale, perché il nostro modello di riferimento è, e sarà sempre, quello socio-sanitario”.

Nel caso della terapia semi intensiva riconvertibile di Rovigo, l’assessora ha sottolineato che “proprio questo intervento prende spunto dall’esperienza fatta nei momenti più bui del Covid, quando apparve chiara la fondamentale funzione delle terapie semi intensive per fare da filtro agli accessi a quelle intensive. Con questa ottica si andrà avanti su tutto il territorio”.

L’assessora Lanzarin ha concluso complimentandosi con la dirigenza dell’Ulss 5: “c’erano parecchi problemi da affrontare, e siamo di fronte a un’azienda in crescita costante, come prova la realizzazione di oggi. Letti che diventano posti strutturali e quindi assolutamente strategici”.