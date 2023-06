Pallini contro prof, Valditara soddisfatto per abbassamento voti in condotta

Rovigo, 28 giugno 2023 – Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, si è detto "soddisfatto" della decisione, presa ieri pomeriggio dal consiglio di classe, che si è riunito su sua richiesta, di abbassare il voto in condotta ai ragazzi che 'spararono' in volto alla prof con dei pallini di gomma, registrarono un video e poi lo postarono sui social: "Dobbiamo affermare la cultura del rispetto nelle nostre scuole e aule, che va di pari passo con il ridare autorevolezza ai docenti. Da qui l'esigenza che la condotta degli studenti venga presa in considerazione e questo ha ispirato anche la mia decisione di mandare gli ispettori", a Rovigo, "che hanno accertato che la valutazione è stata fatta con riferimento solo al secondo quadrimestre, quando invece le norme stabiliscono che ci deve essere una valutazione complessiva riferita a tutto l'anno scolastico", ha concluso parlando a Morning News, su Canale 5. Valditara, come già nei giorni scorsi, ha anticipato alcune novità relative alla condotta scolastica di cui parlerà anche nel question time di oggi alla Camera dei Deputati in cui intende annunciare “alcune riforme sul tema del bullismo, della condotta, delle sospensioni: una serie di provvedimenti abbastanza efficaci per ridare serenità e responsabilità, due principi cardine per una scuola in linea con i valori della nostra Costituzione”.

Cosa è accaduto

Nel pomeriggio di ieri era stato riconvocato, dopo l’invito arrivato in mattinata dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giudeppe Valditara, il consiglio di classe che aveva promosso i due studenti ritenuti responsabili di aver sparato in volto ad una docente con pallini di gomma e di aver ripreso la scena, postandola sui social. La notizia del voto 9 assegnato in condotta aveva provocato indignazione a diversi livelli. Il ministro della Difesa Crosetto si era scusato con l’insegnante, Maria Lucia Finatti, per l’accaduto e il Ministro Valditara aveva inviato subito gli ispettori all'Istituto Viola Marchesini di Rovigo per parlare con la preside e le docenti che facevano parte del consiglio di classe.

Quindi la consegna della relazione, la presunta violazione di norme secondo il Ministro, con l’invito a ripetere “in autotutela” il consiglio di classe, che è stato subito riconvocato in giornata. Quindi l’esito con l’abbassamento dei voti in condotta: il Consiglio di classe, secondo quanto riporta l'Ansa, allo studente che aveva preso 9 in condotta ha attribuito un 7 mentre agli altri che avevano avuto 8 in condotta, ha dato 6.

La prof: “Vado avanti con azione legale”

I voti in condotta abbassati - con un 7 e tre 6 - agli studenti che nel novembre scorso, all'Istituto Viola Marchesini di Rovigo, spararono pallini di gomma, facendosi riprendere con il cellulare non fanno desistere dall'azione legale contro i genitori dei suoi alunni la professoressa Maria Cristina Finatti, vittima della vicenda. "Quanto ha deciso ieri il ministro Valditara - sottolinea l'insegnante all'Ansa - mi ha fatto ovviamente piacere ma io voglio andare avanti con i miei avvocati per le conseguenze d'immagine che ho subito".

“No a classi numerose”

"É stata una decisione presa a Roma - aggiunge - ma è l'intera istituzione scolastica che deve cambiare, come sottolinea il ministro, a partire dalle classi numerose per finire con l'ora di ginnastica". Finatti rimarca il fatto che la sua difesa legale è stata assunta gratuitamente da uno studio che, dopo aver letto quanto le era accaduto, ha deciso di starle al fianco.

Notizia in aggiornamento