Rovigo, 21 ottobre 2018 - Chi abita accanto agli storici forni della città il profumo del pane se lo ricorda bene. Iniziava a sentirsi già dalle prime ore dell’alba, bastava aprire la finestra e la fragranza del pane cotto a legna faceva venire subito l’acquolina in bocca. Da un po’ di anni i forni in città sono però diminuiti, in molti paesi della provincia i vecchi laboratori hanno invece chiuso definitivamente i battenti senza un passaggio di testimone.

Il consumo di pane fresco è infatti vertiginosamente calato, le famiglie non hanno più tempo di acquistarlo a causa dei ritmi frenetici che caratterizzano le giornate dei tempi moderni.

Assieme al pane artigianale e al tradizionale pane biscotto a scomparire è dunque anche la figura del fornaio, in Veneto chiamato un tempo anche pistor, dal latino chi pesta i cereali con cui poi si ricavava la farina per fare il pane.

A lanciare l’allarme è la Cna. Negli ultimi due anni l’importazione dall’Est Europa di pane precotto surgelato è aumentata del 91%, con un fatturato passato da 4 a 8 milioni di euro l’anno. Il consumo è in calo, le ultime stime parlano di meno di 80 grammi a testa contro i 180 del 2000, ma soprattutto è in calo la qualità.

Lo stile di vita nelle nostre città è più frenetico, si fa la spesa nei grandi centri commerciali che sfornano pane tutti i giorni ma usando basi precotte soprattutto all’estero, i negozi di vicinato, comprese le panetterie artigiane, le uniche che offrono prodotti davvero di qualità con materie prime sicure, vedono calare consumi e affari.

«Una tendenza difficile da invertire, perché non sembra la qualità il primo criterio di scelta attuale del consumatore. - spiega Matteo Ribon, segretario regionale di Cna Agroalimentare del Veneto-.Ma il pane fresco è garanzia di salute e di materie prime di eccellenze, farine e lieviti selezionate, spesso pasta madre curata direttamente dal produttore. Una garanzia per la salute e la tutela del consumatore che i prodotti importati non hanno. Per questo Cna Agroalimentare lavora a progetti che sensibilizzano i consumatori e spingono i panificatori artigiani ad una sempre maggiore attenzione alla qualità del prodotto».

Per capire le dimensione della crisi del pane italiano basta dare un’occhiata ai numeri. I panifici in Veneto sono diminuiti negli ultimi anni del 5 % e oggi le imprese della panificazione sono circa 1.600, con la provincia di Venezia in testa con circa 300 imprese e quella di Belluno in coda con 80. In Veneto la spesa per pane grissini e crackers è stimata su 700 mila euro annui a fronte di una spesa complessiva di 10,4 milioni per prodotti alimentari. Per il pane ogni Veneto spende circa 30 euro pro capite al mese, con un calo del 7,6 % negli ultimi dieci anni. Per incoraggiare la crescita del consumo di pane artigianale, nel 2006 é nata la Giornata mondiale del pane,organizzata dalla Fao assieme ai Panettieri e dei Pasticceri (Iub) per celebrare uno dei primi cibi lavorati dall’uomo e considerato attraverso i secoli nutrimento di base.

