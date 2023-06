Rovigo, sequestrati circa 400mq di eternit. Amianto: perché è pericoloso

Rovigo, 13 giugno 2023 – L'amianto? Un errore del passato, un problema del presente, una minaccia per il futuro. Si potrebbe sintetizzare così una delle problematiche ambientali più annose degli ultimi anni, ovvero, l’utilizzo per capannoni e civili abitazione di lastre in fibro cemento-amianto ‘Eternit’. In virtù di ciò s’inserisce l’operazione dei finanzieri del Comando Provinciale di Rovigo che nei giorni scorsi hanno proceduto al sequestro di due aree ritenute inquinate.

Questo a seguito dell’individuazione di un imprenditore del settore del commercio di auto operante nell’alto Polesine che su due aree di proprietà aveva, secondo gli investigatori, collocato in stato di abbandono diverso materiale edile, ferroso ovvero contenente amianto nonché autoveicoli e parti di essi non bonificati depositati sul terreno. Anche i capannoni utilizzati dall’impresa risultavano, secondo gli inquirenti, ricoperti da materiale apparentemente costituito da Eternit che risultava ammalorato e con parti mancanti.

All’interno di questi edifici sono poi stati rinvenuti altri rifiuti ritenuti pericolosi in quanto costituiti da un gran numero di autovetture, motoveicoli e natanti in condizioni di scarsa sicurezza attesa l’assenza della prescritta certificazione di prevenzione degli incendi. All’interno di questo quadro di elementi è stato quindi richiesto l’intervento di personale dei Vigili del Fuoco e dell’Arpav di Rovigo per gli aspetti di competenza. I finanzieri della Tenenza di Occhiobello coordinati dal Gruppo di Rovigo, verificata la pericolosità dei rifiuti, hanno proceduto al sequestro penale delle due aree di circa 1.000 mq, oltre che al sequestro di circa 400 mq di materiale costituito da Eternit amianto e 8 autoveicoli identificati come rifiuti speciali.

Le ipotesi accusatorie sono divieto di abbandono di questa tipologia di rifiuti, che prevede l’applicazione delle pene ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, l’arresto da 6 mesi a 2 anni e l’ammenda da euro 2.600 ad euro 26.000. In relazione alla presenza delle lastre in fibra di amianto e ai rifiuti pericolosi individuati, dopo aver eseguito ulteriori e necessari accertamenti per la esatta classificazione, la competente Agenzia Regionale Prevenzione e Protezione Ambientale per il Veneto (Arpav) procederà agli adempimenti di competenza emettendo apposite prescrizioni per la bonifica delle aree interessate. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e il sequestro probatorio d’iniziativa eseguito dalla Guardia di Finanza è stato convalidato dalla Procura della Repubblica di Rovigo.

Le pratiche di rimozione dell’amianto seguono un iter preciso sia tecnico che burocratico. Nel caso in cui le lastre in eternit appaiono friabili con creazione di cumuli di fibre o residui filamentosi di amianto nelle grondaie, è necessario rimuoverle. Gli studi legati all’eternit sottolineano come le fibre di cui è composto possono avere un diametro più piccolo di quello che le nostre vie respiratorie sono in grado di filtrare e la loro inalazione può provocare malattie gravi, quali: asbestosi, mesotelioma, carcinomi polmonari, tumori del tratto gastro-intestinale, della laringe e di altre sedi. Il rischio per la salute è direttamente legato alla quantità e al tipo di fibre inalate, alla loro stabilità chimica e ad una predisposizione personale a sviluppare la malattia. Le patologie causate dalla respirazione di fibre di amianto sono tutte caratterizzate da tempi di latenza molto lunghi. Dall'esposizione al manifestarsi della malattia possono trascorrere diverse decine di anni.