Pesca abusiva: sequestrati 200 kg di pesce e sanzioni per circa 3mila euro

Un sequestro della Guardia costiera

Rovigo, 21 gennaio 2023 - La squadra acque interne del commissariato di Porto Tolle, in provincia di Rovigo, lunedì 16 gennaio, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio finalizzato al contrasto della pesca abusiva e alla sicurezza della navigazione nelle acque interne, ha fermato due imbarcazioni per accertare il possesso della regolare documentazione di bordo. Entrambe sono risultate sprovviste delle attestazioni relative ai motori fuoribordo, della copertura assicurativa, delle dotazioni di sicurezza, di prevenzione antincendio, dei mezzi di salvataggio, sia individuali che di gruppo, e una imbarcazione anche della licenza di navigabilità. Inoltre, il comandante di uno dei due natanti, all’atto del controllo, era privo della patente nautica necessaria per la conduzione del mezzo con motore fuoribordo 115 cv. Pertanto, sono state formalizzate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 1.100 euro. Sono in corso ulteriori accertamenti per il mancato possesso della patente nautica che, ove mai conseguita, comporterebbe anche una sanzione fino a 10.000 euro. L’attività è proseguita con l’intervento della Guardia Costiera, permettendo così di appurare che i mezzi nautici appartenevano ad una società cooperativa di pescatori che, nella figura dell’armatore, è stata sanzionata per aver permesso la partenza delle imbarcazioni sprovviste delle necessarie documentazioni di bordo, per un importo di circa 200 euro. Giovedì 19 gennaio, nei confronti della stessa società, anche con l’ausilio di personale veterinario dell’Aulss 5 di Adria, è stato accertato una ulteriore violazione inerente all’etichettatura e alla tracciabilità del prodotto ittico, non conforme al regolamento europeo per la sicurezza alimentare, per un ammontare di circa 1500 euro. È seguito il sequestro di quasi 200 kg di pescato della specie cyprinus carpio.