Badia, un pezzo di vetro nella pasta di una bimba

Badia (Rovigo), 22 marzo 2017 - Da tempo alcuni genitori si lamentano dei prezzi (4,60 euro), altri non si fidano completamente della qualità del cibo, altri ancora ne fanno una questione di principio. E chiedono che i figli possano mangiare meglio. Le lamentele per il servizio mensa a scuola non sono una novità. Nel mirino è la scuola primaria in piazza Marconi, a Badia. L’ultima segnalazione giunta ai Nas parla di un pezzo di vetro trovato in un piatto di pasta da parte di una bimba che per fortuna non l’ha ingoiato e l’ha consegnato all’insegnante. La scarsa igiene sarebbe anche rappresentata dalla presenza di lunghi capelli presenti nelle pietanze. Ma le lamentele non si limitano al cibo ma anche ai locali poco puliti nei quali viene servito il cibo. Una situazione poco piacevole. Le lamentele sui menù delle mense scolastiche sono all’ordine del giorno.

«La mensa del Cif è in regola». Le cuoche sorprese e amareggiate sostengono: «Siamo tranquille perché qui è tutto in regola». Venerdì mattina alcuni funzionari dell’Ulss hanno svolto una serie di controlli di routine nella cucina che in via Petrarca prepara i pasti per i bambini dell’asilo nido, della materna e delle elementari. Alcuni controlli sono stati eseguiti anche sui materiali d’uso e nei luoghi di somministrazione, rilasciando al termine dell’ispezione un verbale positivo come confermano agli addetti alla mensa. Il 7 febbraio scorso, di concerto tra l’associazione genitori, la direzione didattica ed il Comune responsabile del servizio mensa si è svolto un incontro alla presenza degli insegnanti, rivolto ai genitori degli scolari per presentare tutti i servizi.

Erano presenti la dottoressa Giliola Rando e la dottoressa Sandra Bassini del servizio igiene alimentare e nutrizione dell’Ulss. A quanto risulta nessuno dei presenti ha sollevato problemi. A garanzia del lavoro svolto in cucina dalle cuoche del Cif, che la gestisce da oltre 20 anni, e per verificare la qualità dei menù giornalieri è operativa anche una commissione ‘assaggio’ che periodicamente si siede a tavola a scuola a fianco degli alunni e testa i cibi preparati per il pranzo degli stessi bambini.