Plastic Free fa tappa a Porto Tolle: 850 kg di rifiuti rimossi dal Delta del Po

Porto Tolle, 12 luglio 2023 – Grande successo per l’iniziativa di raccolta e sensibilizzazione promossa e organizzata con il patrocinio del Comune di Porto Tolle nella spiaggia di Boccasette nel parco del Delta del Po dalla onlus Plastic Free insieme ai dipendenti dell’azienda padovana SodaStream Italia. Ammonta a 850 chili il totale dei rifiuti raccolti dal gruppo di volontari, che hanno partecipato alla raccolta con entusiasmo, mostrandosi attenti e sensibili nei confronti di un tema quanto mai attuale: non solo plastica ma anche vetro, lattine e una decina di boe per una settantina di sacchi in tutto.

L’iniziativa di Porto Tolle è la seconda tappa del tour lungo i litorali italiani che quest’anno vede le due realtà fare squadra in un progetto nazionale, che ha lo scopo di sensibilizzare e coinvolgere attivamente cittadini e istituzioni per un obiettivo comune: raccogliere almeno 10mila kg di plastica e rifiuti. La prossima tappa è in calendario il primo ottobre lungo il litorale romano in occasione del ‘Sea & Rivers Day’ di Plastic Free, una onlus nata nel 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sull’impatto dell’inquinamento della plastica. L’intervento è stato realizzato dacon il team dei dipendenti di SodaStream, un’azienda veneta che da tempo lavora alla sostenibilità ambientale.

Delta del Po patrimonio unico: Biosfera Unesco

"Il Delta del Po è Biosfera Unesco – spiega Riccardo Mancin, coordinatore nazionale di Plastic Free Onlus – un territorio unico in gran parte ancora selvaggio, composto da più ecosistemi che si fondono: terra, fiume, mare, laguna. Proprio queste caratteristiche lo rendono vulnerabile e fragile. Per tutelarlo e preservarne la biodiversità, da anni cerchiamo di sensibilizzare con molteplici iniziative, coinvolgendo enti, scuole e cittadini. L’iniziativa di raccolta nella spiaggia di Boccasette è stata un’azione concreta, nel pieno stile di Plastic Free, per dimostrare ancora una volta che insieme, con i fatti, possiamo cambiare la realtà, migliorandola”.

Marchesini: “Politica ambientale per Porto Tolle”

"Ringrazio tutti gli amici di Plastic Free – ha commentato l’assessore all'ambiente del Comune di Porto Tolle, Diego Marchesini – per questa e per tutte le iniziative svolte in questi anni sul territorio, e Sodastream Italia per il supporto e sostegno alla raccolta. L’amministrazione di Porto Tolle in questi anni ha realizzato importanti eventi di sensibilizzazione, portando avanti una politica ambientale ed energetica volta allo sviluppo e alla tutela dell’ambiente e del territorio, al fine di migliore la qualità di vita dei cittadini”.

Il progetto nazionale ‘Cleanup’

“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti a Porto Tolle – conclude Petra Schrott di SodaStream Italia – una nuova tappa del tour che ci vede al fianco di Plastic Free in un progetto nazionale di clean up e che ci auguriamo coinvolgerà un numero crescente di cittadini, uniti per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati e, perché no, per superarlo. Da sempre SodaStream ha un unico scopo: fare la propria parte attraverso piccole, grandi azioni in grado di innescare il cambiamento”.